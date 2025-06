Alcione e Red Bull: un futuro ambizioso nella Serie C

Un club in crescita, un imprenditore visionario e l'interesse di Red Bull: l'Alcione punta in alto.

Alcione, sotto la direzione di Giulio Gallazzi, sta attirando l’attenzione di Red Bull per un progetto ambizioso in Serie C. In sole ventiquattro ore, il club ha confermato il direttore sportivo Matteo Mavilla, l’allenatore Giovanni Cusatis e il responsabile del settore giovanile Riccardo Bellotti. Un segnale forte di continuità in un percorso iniziato nel 2021.

Il sogno di Gallazzi

Giulio Gallazzi, imprenditore bolognese di 61 anni, è diventato l’unico proprietario dell’Alcione dopo la partenza di Marcello Montini. Il club, situato in via Olivieri, ha grandi sogni nel cassetto. Gallazzi non nasconde il suo obiettivo: la Serie B. Ma non è solo questo. Il proprietario punta anche a realizzare uno stadio di proprietà. Un investimento significativo, che prevede l’acquisto di un terreno di 30 metri quadrati, a pochi minuti dalla sede del club e da San Siro. Un impianto capace di ospitare 6 mila spettatori, con possibilità di ampliamento fino a diecimila posti.

Investimenti e mercato

Il club ha archiviato la prima “salvezza” dopo aver sognato i playoff. Ma ora, la dirigenza è seria. Da mesi, si susseguono incontri con investitori stranieri, tra cui nomi americani, olandesi, inglesi e addirittura multinazionali. Ma la notizia bomba è l’interesse di Red Bull, azienda austriaca nota per la sua bevanda energetica e i suoi investimenti in club di calcio europei come il Lipsia e il Salisburgo.

Strategie di espansione

Red Bull non è nuova a investimenti nel calcio. Ha già messo radici in diverse città europee, ma finora non ha mai approdato in Italia. Tempo fa, si parlava di un possibile interesse per il Torino, ma la questione si è arenata per valutazioni elevate. Ora, sembra che l’attenzione si sia spostata su club emergenti come l’Alcione, il cui progetto sportivo appare intrigante.

Un futuro brillante?

Oggi, l’Alcione conta un fatturato di quasi 5 milioni di euro e una squadra competitiva in Serie C. Ma ciò che lo distingue è il suo settore giovanile, che attira l’attenzione di Red Bull, sempre alla ricerca di realtà in espansione. Cosa riserverà il futuro? Alcuni investimenti potrebbero trasformare il club in una potenza del calcio italiano. La tensione è palpabile. Gli sviluppi futuri potrebbero riservare sorprese clamorose.