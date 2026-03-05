Partecipa all’Olimpia Milano University Clinic: formazione e backstage al’Allianz Cloud

Un'opportunità riservata agli studenti universitari per assistere all'allenamento di EA7 Olimpia Milano e dialogare con il suo staff tecnico all'Allianz Cloud

Il CUS Milano, in collaborazione con EA7 Olimpia Milano, organizza il primo Olimpia Milano University Clinic, destinato agli studenti universitari interessati allo sport. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo 2026 presso l’Allianz Cloud di Milano. L’iniziativa consente di osservare la quotidianità tecnica di una squadra professionistica di basket e di comprendere l’organizzazione delle attività sportive ad alto livello.

Secondo le analisi qualitative del settore, eventi di questo tipo aumentano le opportunità di networking tra mondo accademico e realtà professionistiche. Il programma prevede sessioni in campo, briefing tecnici e momenti di confronto con lo staff tecnico della società.

L’evento combina osservazione pratica e confronto diretto con professionisti del settore. I partecipanti avranno accesso a un allenamento di alto livello e a sessioni informative sull’organizzazione e sulla preparazione atletica di una squadra professionistica.

Programma mattutino e logistica

Accreditamento alle 10:30 con ingresso da Via Marco Cremosano, presso l’impianto indicato. La Prima Squadra si allenerà dalle 11:00 alle 12:45 in vista della partita di EuroLeague contro il Maccabi Tel Aviv prevista il giorno successivo. Gli studenti assisteranno a esercitazioni tecniche, sedute di riscaldamento e routine tattiche tipiche di un gruppo professionistico. L’organizzazione prevede accessi controllati e percorsi dedicati per garantire ordine e sicurezza durante le attività. La mattinata si chiude con una breve fase di debriefing che illustrerà l’organizzazione e la preparazione atletica adottata dalla squadra.

Accredito e partecipazione

La mattinata prosegue con le procedure di accredito previste dopo il debriefing finale. Per partecipare è necessario registrarsi compilando l’apposito Google Form. L’iniziativa è riservata esclusivamente agli studenti universitari e l’idoneità verrà verificata all’ingresso mediante documento di riconoscimento e, se previsto, tesserino universitario. Si raccomanda la puntualità: la fase di riscaldamento e le esercitazioni iniziali costituiscono momenti chiave per comprendere l’approccio tecnico del team e per seguire le indicazioni pratiche fornite dallo staff.

Incontri con lo staff tecnico

Dopo l’allenamento, dalle 12:45 alle 13:30, è prevista una sessione con i membri dello staff di EA7 Olimpia Milano. Il programma include brevi interventi tecnici seguiti da un confronto con gli studenti. Gli interventi puntano a fornire elementi concreti su leadership, organizzazione e sviluppo del giocatore, integrando osservazioni metodologiche e applicazioni pratiche al lavoro quotidiano del team.

Relatori e temi trattati

Le presentazioni si svolgeranno secondo il seguente ordine. Dalle 12:45 alle 12:55 Peppe Poeta, capo allenatore, analizzerà la leadership e la gestione del gruppo.

Dalle 12:55 alle 13:05 Filippo Leoni, team manager / assistant GM, illustrerà l’organizzazione operativa della Prima Squadra. Dalle 13:05 alle 13:15 Alberto Seravalli, assistente allenatore, descriverà la progettazione delle preparazioni di allenamento e partita.

Dalle 13:15 alle 13:25 Giuseppe Mangone, player development, approfondirà le strategie di sviluppo individuale del giocatore. La sessione si chiuderà con una breve parte di Q&A dalle 13:25 alle 13:30, durante la quale gli studenti potranno porre domande mirate.

Regole, contenuti multimediali e rispetto dell’impianto

La sessione si conclude con una fase di domande e risposte; nel frattempo lo staff ricorda le norme comportamentali da osservare durante le attività. Durante l’allenamento non è consentito realizzare foto o video: la produzione di contenuti multimediali è ammessa solo nei momenti autorizzati e seguendo le indicazioni dello staff organizzativo. Questa misura tutela la concentrazione degli atleti e la sicurezza delle attività sul campo.

È inoltre richiesto il rispetto del Regolamento d’uso dell’impianto sportivo di Olimpia Milano, che disciplina i comportamenti ammessi e i materiali vietati all’interno della struttura. Le violazioni delle norme saranno gestite secondo le procedure previste dal regolamento e possono comportare sanzioni disciplinari o l’allontanamento temporaneo dalla struttura.

Comportamenti consigliati

Durante la visita è richiesto un comportamento professionale e rispettoso. I partecipanti devono presentarsi preparati con domande pertinenti e ascoltare con attenzione gli interventi tecnici. Le indicazioni del personale vanno seguite scrupolosamente. Eventuali infrazioni saranno gestite secondo le procedure previste dal regolamento e possono comportare sanzioni disciplinari o l’allontanamento temporaneo dalla struttura.

All’interno dell’impianto non è consentito introdurre materiale pericoloso o altri oggetti vietati dal regolamento. Tale materiale dovrà rimanere all’esterno della struttura, come previsto dalle norme comunicate dagli organizzatori. Partecipare all’Olimpia Milano University Clinic offre un’opportunità formativa per osservare processi professionali reali. L’attività è indicata per studenti di materie sportive e per appassionati che intendono comprendere le pratiche operative dietro la gestione di una squadra d’élite.

La partecipazione all’evento richiede l’iscrizione; gli interessati, in particolare studenti universitari e appassionati, devono procedere tramite il form di registrazione segnalato dagli organizzatori. L’iniziativa si rivolge a chi intende approfondire le pratiche operative della gestione di una squadra d’élite e prosegue la programmazione già illustrata nelle sezioni precedenti.

Le informazioni pratiche relative a orari, sedi e requisiti di accesso saranno comunicate agli iscritti mediante i recapiti forniti nel modulo. Eventuali aggiornamenti logistici saranno diffusi dagli organizzatori attraverso gli stessi canali indicati nel form.