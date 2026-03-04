Hapoel batte Olimpia Milano: cronaca di una partita ricca di emozioni

partita vivace a Tel Aviv: Milano recupera più volte ma l'Hapoel, trascinato da Oturu e dalla qualità dei suoi creatori di gioco, tiene fino al termine

Hapoel e Olimpia Milano hanno offerto una partita a ritmi sostenuti e con scambi intensi. La squadra di Tel Aviv ha imposto un avvio in spinta, mentre Milano ha tentato ripetuti tentativi di rientro. La contesa è stata determinata soprattutto dalle transizioni rapide dei padroni di casa, da scelte difensive discutibili dell’Olimpia e dalla capacità realizzativa dei protagonisti in campo.

Milano, pur in difficoltà nella fase iniziale, ha risposto con incisività grazie agli esterni e ad alcune giocate individuali, riuscendo a mettere pressione sul risultato fino agli ultimi minuti. L’incontro è scaturito da continui cambi di ritmo, errori singoli e circostanze favorevoli che hanno spesso avvantaggiato la formazione israeliana. Il verdetto lascia aperto il confronto in vista del prossimo impegno tra le due squadre.

Primo tempo: Hapoel parte forte, Milano fatica sulle transizioni

A seguire, nel primo quarto l’Hapoel ha imposto ritmi elevati e ha ottenuto rapidamente un vantaggio. La squadra ha trovato un parziale di 11-2, costringendo la formazione italiana a inseguire fin dalle prime azioni.

Le difficoltà di Milano sono emerse soprattutto nella capacità di contenere le transizioni avversarie e nel riconoscere i tagli sotto canestro. Coach Peppe Poeta ha chiamato un time-out per riallineare le idee; tuttavia il primo quarto si è chiuso sul 29-19, con l’Hapoel che ha sfruttato la maggiore presenza fisica sotto le plance per aprire spazi sugli esterni. Il confronto rimane aperto in vista del prossimo impegno tra le due squadre.

Secondo tempo: la reazione dell’Olimpia e le giocate decisive

Nel secondo quarto l’Olimpia ha iniziato a ricucire lo svantaggio con una serie di giocate offensive efficaci. Una tripla di Armoni Brooks ha ridato slancio alla squadra e ha riavvicinato i punteggi. Gli assist di Quinn Ellis e le penetrazioni di Zach LeDay hanno contribuito a comprimere la forbice. La tripla allo scadere di Shavon Shields ha fissato il distacco a due punti all’intervallo.

Le fasi descritte hanno evidenziato l’attitudine offensiva dell’Olimpia e la capacità di riorganizzazione dopo una partenza in salita. Permangono tuttavia alcune vulnerabilità difensive che l’Hapoel ha potuto sfruttare nella ripresa, influenzando il proseguimento del confronto. Si attende la prosecuzione della partita per valutare l’efficacia degli aggiustamenti tattici delle due squadre.

Le scelte tattiche che hanno cambiato l’inerzia

Il tecnico milanese ha rallentato il ritmo e forzato il gioco a metà campo per limitare le corse avversarie. L’Hapoel ha invece sfruttato l’asse interno-esterni per creare opportunità facili e mettere pressione sulla difesa.

L’inserimento di palloni tagliati verso il canestro ha reso efficace Dan Oturu quando servito con precisione. Queste soluzioni hanno anche aperto linee di tiro per i tiratori, in particolare Vasilije Micic e Elijah Bryant, costringendo la difesa a raddoppiare e generando spazi negli uno contro uno.

Le modifiche tattiche hanno quindi modificato l’inerzia del match, riducendo i contropiedi e aumentando le opportunità dall’area. Si attende la prosecuzione della partita per verificare la sostenibilità di questi aggiustamenti.

La decisiva ripresa: Oturu domina, Hapoel resiste

Al rientro dagli spogliatoi Zach LeDay ha provato a invertire la tendenza per l’Olimpia con una tripla che ha portato il sorpasso sul 54-51. L’Hapoel ha risposto con efficacia immediata, trovando in Dan Oturu un punto di riferimento vicino al ferro. Oturu è risultato spesso imprendibile quando gli è stato servito il pallone, condizionando la difesa avversaria e favorendo spazi per gli esterni.

Fino al quarto periodo l’Hapoel ha mantenuto il controllo della partita nonostante gli sforzi dell’Olimpia. Alcuni rimbalzi favorevoli e conclusioni che hanno beneficiato del ferro hanno contribuito a conservare un margine sufficiente per i padroni di casa. Si attende la prosecuzione della partita per verificare la sostenibilità degli aggiustamenti tattici adottati dalle due squadre.

Fattori decisivi e dettaglio finale

Hanno inciso sul risultato la gestione delle transizioni, l’efficacia sotto canestro di Dan Oturu e la capacità dell’Hapoel di capitalizzare micro-momenti favorevoli. Milano ha pagato distrazioni difensive e una rotazione ridotta, elementi che hanno limitato le energie nel finale. Si prosegue nella partita per verificare la sostenibilità degli aggiustamenti tattici adottati da entrambe le squadre.

Implicazioni per la stagione

La sconfitta complica la rincorsa dell’Olimpia verso la zona play-in, nonostante il recente trionfo in Coppa Italia che aveva alzato il morale della squadra. Le assenze nel roster, con giocatori come Sestina, Diop e Brown fuori e altri elementi impegnati con le nazionali come Mannion, Tonut e Flaccadori, hanno ridotto la profondità della panchina e condizionato le scelte di Poeta. L’effetto si è tradotto in minori rotazioni e in difficoltà a sostenere il ritmo negli ultimi quarti.

Per l’Hapoel il successo costituisce un segnale di reazione dopo una fase negativa e aumenta le speranze di ritrovare continuità. La guida di Itoudis e l’apporto dei rinforzi arrivati sul mercato, tra cui Levi Randolph e Kessler Edwards, hanno migliorato la capacità difensiva e le opzioni offensive. I prossimi impegni di campionato ed europei serviranno a verificare la sostenibilità degli aggiustamenti tattici adottati da entrambe le squadre.