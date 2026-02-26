Dove vedere in tv la finale Coppa Italia basket tra Derthona e Olimpia Milano

Derthona Tortona e Olimpia Milano si preparano a sfidarsi per il titolo alla Final Eight: informazioni su orario, canali tv e piattaforme streaming per non perdere la finale di Coppa Italia

Finale di Coppa Italia: Olimpia Milano contro Bertram Derthona Tortona

Olimpia Milano e la Bertram Derthona Tortona si affronteranno nella finale della coppa italia di basket all’Inalpi Arena di Torino. La partita conclude le Final Eight dopo le due semifinali disputate nella stessa giornata.

Milano ha avuto la meglio sulla Germani Brescia in una semifinale decisa dalla maggiore esperienza e dalla profondità della rosa. Tortona ha superato la Virtus Olidata Bologna, confermandosi tra le sorprese della manifestazione.

L’incontro è fissato per domenica 22 febbraio alle ore 17.00. Si tratta di un appuntamento di rilievo per gli appassionati del basket italiano e per i tifosi delle due società.

Il quadro della finale e le premesse

Si tratta di un appuntamento di rilievo per gli appassionati del basket italiano e per i tifosi delle due società. Olimpia Milano parte favorita per la continuità mostrata nelle fasi decisive e per l’abilità di gestire i momenti chiave. La squadra di coach Poeta ha evidenziato compattezza di sistema e ritmo costante nelle ultime uscite. Dall’altro lato, la Derthona guidata da Fioretti arriva con merito: ha eliminato prima Venezia e poi la Virtus, dimostrando tenacia. Il collettivo tortonese ha fatto della difesa intensa il proprio punto di forza e dispone di soluzioni offensive in grado di cambiare l’esito della partita. Sul piano tattico, il confronto potrebbe decidersi sui rimbalzi e sulla gestione dei possessi negli ultimi cinque minuti. Si prevede

Chi sono i protagonisti e le incognite

Milano presenta esperienza, solidità e giocatori in grado di modificare l’inerzia della partita. Tortona risponde con un collettivo organizzato e elementi capaci di accendersi in qualsiasi momento. Un’incognita rilevante resta la gestione delle rotazioni e della fatica: la Derthona ha disputato tre gare ravvicinate e la condizione fisica potrebbe diventare determinante.

Sul versante milanese pesa un’assenza che condiziona gli equilibri interni, ma l’attenzione alla fase difensiva rimane il fulcro del loro piano di gioco. I due staff tecnici dovranno inoltre adattare gli schemi durante l’incontro per limitare i punti di forza avversari. L’esito della contesa potrebbe decidersi negli ultimi minuti, con la gestione della stanchezza come variabile chiave.

Come seguire la finale in tv e in streaming

In caso di necessità di collegamento remoto, la partita sarà visibile in chiaro su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205). Questa distribuzione garantisce copertura sia per il pubblico che preferisce la tv tradizionale sia per gli spettatori in movimento.

Le opzioni di streaming comprendono Sky Go, NOW Tv e la piattaforma LBA TV, offrendo soluzioni a pagamento e alternative in chiaro. Per aggiornamenti testuali minuto per minuto è attiva una diretta live testuale curata da OA Sport.

Dettagli pratici per la visione

Oltre alla diretta testuale, la partita è visibile in chiaro su Cielo, garantendo copertura a un pubblico ampio. Gli abbonati a Sky la troveranno su Sky Sport Basket 205. Lo streaming è disponibile tramite Sky Go e NOW Tv per gli utenti Sky. La trasmissione ufficiale della Lega è fruibile su LBA TV. Si raccomanda di verificare gli orari e la disponibilità sulla piattaforma di riferimento per evitare problemi di accesso al momento della palla a due.

Il programma ufficiale e le aspettative

Domenica 22 febbraio alle ore 17.00 si disputerà la finale Final Eight tra Derthona e Olimpia Milano all’Inalpi Arena di Torino. L’incontro assegna il trofeo della manifestazione e offre alla formazione vincente la possibilità di consolidare un secondo obiettivo stagionale.

La posta in gioco imprime al match un livello elevato di tensione tecnica e tattica. Allenatori e atleti saranno valutati sui piani strategici e sulla gestione delle rotazioni. I tifosi presenti e gli addetti ai lavori seguiranno con attenzione l’esito, che potrà influire sulla percezione delle rispettive stagioni a livello nazionale. Si raccomanda di confermare gli orari e la disponibilità sui canali ufficiali per evitare problemi di accesso alla palla a due.

Scenario tattico e possibili chiavi

La gara si deciderà sull’intensità difensiva, sul controllo dei rimbalzi e sull’efficacia nei momenti finali del match. Olimpia Milano cercherà stabilità e continuità offensiva. Derthona punterà su ritmo, energia e tiri dall’arco per rompere gli schemi avversari. Un singolo episodio nel quarto periodo può risultare determinante.

La transizione dalle indicazioni tecniche alle scelte di visione rimane pratica e non strategica: sono già noti i canali ufficiali e gli orari. Si raccomanda comunque di verificare disponibilità e condizioni d’accesso tramite i canali istituzionali della manifestazione. L’esito dipenderà dalla capacità delle squadre di gestire la tensione negli ultimi possessi e dall’efficacia nel gioco senza palla.