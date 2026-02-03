Il Renate si riscatta dopo la sconfitta in Coppa Italia: vittoria nel derby lombardo contro l’Alcione

Il Renate conquista una vittoria fondamentale nel derby lombardo, sconfiggendo l'Alcione grazie al gol decisivo di Karlsson.

Dopo una deludente sconfitta in semifinale di Coppa Italia, il Renate è tornato in campo con determinazione, conquistando un’importante vittoria nel derby lombardo contro l’Alcione. La squadra di Luciano Foschi ha dimostrato di avere la giusta mentalità e, grazie a una rete di Karlsson, ha chiuso il match con il risultato di 1-0.

Il gol, che ha segnato la sesta rete del giocatore islandese in campionato, è arrivato al 57° minuto. Bonetti, uno dei migliori in campo, ha eseguito un perfetto filtrante dalla trequarti, permettendo a Karlsson di battere il portiere Agazzi e portare in vantaggio i brianzoli. Con questa vittoria, il Renate ha raggiunto il quarto posto in classifica, portandosi a quota 38 punti, a sole cinque lunghezze dall’Inter.

Un match dominato dal Renate

Nonostante il vantaggio, il Renate ha continuato a spingere, e Karlsson ha sfiorato il raddoppio colpendo il palo esterno al 79° minuto, dopo un errore della difesa avversaria. L’Alcione, pur avendo tentato con Plescia e Pitou, non è riuscito a impensierire la solida difesa del Renate, che ha mantenuto la guardia fino al fischio finale.

Esordio positivo per i nuovi acquisti

Un aspetto da sottolineare è l’esordio positivo dei nuovi innesti. Il difensore Riccardo De Zen e i centrocampisti Joseph Ekuban e Mbafrick Fall, acquistati nel mercato di gennaio, hanno mostrato buone prestazioni, contribuendo alla solidità della squadra. Ekuban, in particolare, ha lasciato il Latina per unirsi al Renate, e il suo impatto in campo è stato subito evidente.

Il futuro del Renate

Guardando avanti, il Renate si prepara ad affrontare la prossima sfida contro l’Ospitaletto, prevista per domenica 8 febbraio alle 14:30. La squadra dovrà mantenere alta la concentrazione e continuare a raccogliere punti per rimanere nelle posizioni alte della classifica. La vittoria contro l’Alcione è solo la decima in campionato, ma rappresenta un passo importante per la squadra in un momento cruciale della stagione.

Tabellino della partita

RENATE – ALCIONE 1-0

Marcatori: Karlsson al 12’ s.t.

RENATE (3-5-2): Nobile 6.5; Spedalieri 6, Auriletto 6.5, Riviera 5.5; De Zen 6, Delcarro 6, Vassallo 6.5, Bonetti 6.5, Vesentini 6 (dal 35’ s.t. Gardoni s.v.); Karlsson 7, Ekuban 6 (dal 22’ s.t. Fall 6).

ALCIONE (4-3-2-1): Agazzi 6; Chierichetti 5.5, Ciappellano 6, Miculi 6, Scuderi 6; Invernizzi 6 (dal 35’ s.t. Lopes s.v.), Galli 5.5, Renault 5.5 (dal 26’ s.t. Tordini 6); Bright 6, Pitou 6.5; Plescia 6.5.

ARBITRO: Guitaldi di Rimini 6

Il match ha visto una buona affluenza di pubblico, ma il risultato finale ha lasciato l’Alcione deluso. Il Renate, invece, può esultare per un’importante vittoria che rinvigorisce le ambizioni di promozione. Con la giusta continuità, il Renate potrebbe continuare a risalire la classifica e puntare a un posto nei play-off.