Olimpia Milano U18: Trionfo al Torneo Next Gen di Ulm

L'Olimpia Milano U18 partecipa al prestigioso torneo Next Gen a Ulm, offrendo una straordinaria opportunità di crescita per i giovani talenti del basket. Questo evento rappresenta una tappa fondamentale nel loro percorso sportivo, mettendo in luce le abilità e il potenziale dei futuri campioni.

L’Olimpia Milano al torneo Next Gen in Germania

L’olimpia milano, storicamente una delle formazioni più prestigiose nel panorama del basket europeo, si appresta a scendere in campo per il torneo Next Gen a Ulm, in Germania. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per i giovani atleti under 18 della squadra, che si confronteranno con alcune delle realtà più promettenti del continente.

La partecipazione a questo torneo è particolarmente significativa, considerando i risultati ottenuti negli anni precedenti, compresa la finale raggiunta l’anno scorso.

Un nuovo inizio per l’Olimpia U18

Quest’anno, l’Olimpia si presenta con un roster rinnovato, composto principalmente da ragazzi più giovani rispetto alla scorsa stagione. La formazione milanese, infatti, è un mix di atleti provenienti dalle categorie Under 19 e Under 17, con l’aggiunta di due promettenti talenti del 2010, Farid Compaore e Mattia Sguazzin. Questo cambiamento di roster offre una nuova opportunità ai giovani per mettersi in luce e accumulare esperienza internazionale.

Le parole del coach

Coach Michele Catalani ha dichiarato: “Questa è un’ottima occasione per testare le nostre abilità nel miglior torneo d’Europa e confrontarci con alcuni dei migliori settori giovanili. Nonostante il gruppo sia molto rinnovato e composto in gran parte da ragazzi giovani, siamo entusiasti di affrontare questa sfida e di continuare a crescere come squadra.”

Il torneo di Ulm: format e avversari

Il torneo di Ulm segna l’inizio della nuova stagione di competizioni per l’Olimpia. Dopo questo evento, la squadra parteciperà anche ai tornei di Abu Dhabi, Bologna e Belgrado. Quest’anno Ulm ospita per la seconda volta la Next Gen, ma è la prima per l’Olimpia all’Orange Arena. La competizione si svolgerà in due gironi, ognuno composto da quattro squadre. Le prime due di ogni girone accederanno alla finale, con la possibilità di ottenere una wild-card in base ai risultati ottenuti.

Il girone dell’Olimpia

Nella fase iniziale, l’Olimpia affronterà squadre competitive come Cedevita Lubiana e i padroni di casa di rathiopharm Ulm, oltre alla Next Gen di Ulm, una formazione mista difficile da decifrare. Gli altri gruppi includono avversari di alto livello come Manresa, Villeurbanne, Mega Basket Belgrado e Olympiacos, rendendo ogni partita un’opportunità unica per mettere alla prova le proprie capacità.

La sfida del debutto

Il primo incontro dell’Olimpia è previsto per venerdì 6 febbraio alle 9:00 contro Cedevita Lubiana. A seguire, la squadra giocherà contro i padroni di casa di Ulm alle 20:15, e il giorno successivo affronterà la Next Gen di Ulm alle 13:00. Questo intenso programma di match, concentrato in pochi giorni, metterà a dura prova non solo le abilità tecniche, ma anche la resistenza fisica e mentale del gruppo.

Giocatori chiave e opportunità

Nel corso del torneo, l’Olimpia si presenta con un roster arricchito da due giocatori in prestito: Alessandro Manfredotti, guardia proveniente da Reggio Emilia, e Fallou Mbow, centro che ritorna a Milano dopo esperienze internazionali significative. Ogni partita rappresenterà un’importante occasione di apprendimento per i giovani talenti, molti dei quali hanno già accumulato esperienze rilevanti in competizioni europee, come gli Europei Under 16.

La partecipazione dell’Olimpia al torneo Next Gen di Ulm non si limita a una semplice competizione, ma costituisce una tappa fondamentale per il futuro dei giovani cestisti. Si tratta di un momento cruciale per crescere e sviluppare il proprio potenziale in un contesto internazionale di alto livello.