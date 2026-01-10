NextGen Cup 2026: Olimpia Milano, Leader del Basket Giovanile

La NextGen Cup 2026/2027 ha messo in risalto i giovani talenti emergenti, con l'Olimpia Milano che si distingue come protagonista.

Il mondo del basket giovanile sta vivendo una fase di grande fermento. La Rimini Basket Week ha rappresentato un palcoscenico straordinario per i futuri campioni. Questo evento ha visto la partecipazione di squadre di livello, tra cui l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha dimostrato la propria forza e determinazione.

Il torneo ha avuto inizio sabato scorso e si è concluso giovedì 8 gennaio con l’ultima giornata della Ibsa NextGen Cup, competizione che ha coinvolto giovani atleti di età inferiore ai 19 anni. La fase a gironi ha rivelato squadre pronte a lottare per la vittoria, con la finale in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio.

Risultati dei gironi e le squadre in cima

La fase a gironi ha visto l’EA7 Emporio Armani Milano dominare il girone A, con una vittoria schiacciante su Udine, chiudendo il match con un punteggio di 102-77. Questo successo ha permesso ai milanesi di garantirsi il primo posto nel girone, mentre Reggio Emilia ha seguito a ruota, battendo Varese con un punteggio di 81-72 e assicurandosi anch’essa un posto nelle fasi successive.

Le prestazioni individuali di spicco

Tra i protagonisti della competizione, Petar Kuzmanic ha brillato con una prestazione eccezionale. Nella partita contro l’Allianz Derthona Tortona, ha registrato 35 punti, 15 rimbalzi e ha subito 12 falli, raggiungendo una valutazione di 50. Anche Andrija Josovic ha dato il massimo, segnando 30 punti e sfiorando il traguardo dei 33 di valutazione.

Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Fallou Sow, che ha messo a segno 44 punti in un match, dimostrando di essere un atleta di grande talento. Le sue performance hanno contribuito a rendere la competizione ancora più emozionante e coinvolgente.

La Virtus Bologna e il girone B

Il girone B ha visto la Virtus EmilBanca Bologna ottenere un successo netto, chiudendo la fase a gironi con un punteggio perfetto: sette vittorie su sette. La squadra ha mostrato una grande coesione e determinazione, culminando in una vittoria schiacciante contro Treviso (72-38). Venezia, già certa del secondo posto, ha battuto Trento, mentre Cantù e Brescia hanno rispettivamente conquistato il pass per Torino.

Le sfide decisive per la qualificazione

Le ultime partite della fase a gironi sono state decisive per determinare le squadre che avranno accesso alle Final Eight. Con l’EA7 Emporio Armani Milano e l’Apu Udine già qualificate, la lotta per il terzo e quarto posto ha visto Reggio Emilia, Cremona e Trapani contendersi l’accesso, rendendo ogni incontro decisivo. La tensione era palpabile, e le squadre hanno dato il massimo per non deludere le aspettative dei propri tifosi.

La Rimini Basket Week, con il suo mix di competizione e spirito sportivo, ha rappresentato un’importante vetrina per i giovani talenti del basket italiano. La NextGen Cup non è solo un torneo, ma un’opportunità per i ragazzi di mettersi in mostra e guadagnarsi un posto nel panorama cestistico nazionale.

Con la finale che si avvicina, le squadre stanno già preparando le strategie per affrontare i prossimi avversari. La NextGen Cup è un trampolino di lancio per i giovani atleti, e molti di loro potrebbero presto diventare i volti del basket professionistico italiano.