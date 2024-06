"Ho una serie di opzioni in testa, ora vediamo. Penso che la settimana prossima lo decideremo" afferma il sindaco

Beppe Sala si prepara a un rimpasto di giunta dal momento che Pierfrancesco Maran molto probabilmente verrà eletto eurodeputato.

Il rimpasto di giunta

Il rimpasto di giunta a Palazzo Marino arriva dunque in vista dei risultati delle elezioni europee.

Afferma il sindaco Sala: “Sono al lavoro, ma le idee non sono ancora definite, chiare sì, ho una serie di opzioni in testa, ora vediamo. Penso che la settimana prossima lo decideremo”.

Non si sa però chi sarà a prendere il posto di Maran, se verrà scelto un assessore dal profilo tecnico o uno dal profilo più politico. Afferma a tal proposito il sindaco: “Sto pensando a varie soluzioni, vediamo quale sarà quella che mi garantisce di più anche una copertura rispetto a un tema come quello della casa, che è un tema delicato su cui io voglio segnare l’ultima parte del mio mandato, e anche lì qualche idea ce l’ho”.

Maran come eurodeputato

Per quello che riguarda l’ultimazione dello spoglio di voti e la possibilità di un sesto seggio Pd per il Nord-Ovest, il sindaco si è mostrato fiducioso. Sala è infatti ottimista che Maran verrà eletto eurodeputato, ma aspetta i risultati ufficiali per festeggiare.