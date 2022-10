Il primo cittadino: "Vorrei affrontare presto il dossier Milano, tra noi distanze evidenti ma su questo tema interesse comune"

A margine del Consiglio metropolitano, il sindaco di Milano ha parlato della neopremier Giorgia Meloni.

Governo, Sala: “Milano merita attenzione”

“L’aspetto a breve a Milano, quando riterrà lei, avrà talmente tante cose da fare che non è il caso di ipotizzare delle date, però vorrei che venisse presto per affrontare il dossier Milano, che pure se è su una via ben definita, merita grande attenzione“, ha affermato Sala.

Il primo cittadino ha assicurato di fare la sua parte affinché il governo vada bene attraverso il supporto di Milano: “Il nostro capoluogo lombardo merita attenzione, è una città che nello stare al passo con i tempi merita attenzione. Porterò avanti queste istanze con garbo e fermezza”.

Governo, i rapporti tra Sala e Salvini

Secondo Sala il fatto che ci siano diversi ministri milanesi nel governo dipende da un input della premier che conosce benissimo la delicatezza della situazione e il valore che Milano può dare.

Tra i ministri milanesi spicca il vicepremier Matteo Salvini con il quale Sala ha spesso discusso: “Per Milano è evidente che il ministero con cui i rapporti sono più continui è quello affidato a Salvini. Magari parlando di cose concrete andiamo più d’accordo“.

Il sindaco non esprime alcun giudizio sui singoli ministri: “Vediamoli lavorare”. Tra i ministeri più critici compare il Mef: “Credo sarà una prova difficile per chi succede a Cingolani, mi sembra giusto che faccia un po’ da consulente poi ognuno si prende le sue responsabilità perché nel momento storico contingente, la situazione è delicata”.

LEGGI ANCHE: Aggiustamenti Area B, il sindaco Sala: “Correttivi sì, sospensioni no”