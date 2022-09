Giorgia Meloni non riempie piazza Duomo: "Mi interessa battere gli avversari non gli alleati"

Nella giornata di domenica 11 settembre, durante il comizio di Giorgia Meloni in piazza Duomo, il dirigente di Fratelli d’Italia Stefano Maullu chiede ripetutamente al pubblico in piedi di “lasciare libere le transenne per consentire a tutti di vedere Giorgia Meloni e occupare i posti ancore liberi a sedere”.

Comizio Meloni in Duomo: presenti La Russa, Tremonti e Santanchè

Nelle ore precedenti, la leader di Fratelli d’Italia aveva dichiarato: “Non c’è stata una regione in cui non abbiamo riscontrato una presenza, un entusiasmo e un’attenzione da parte dei cittadini nei nostri confronti che ci fa molto ben sperare”. E aveva aggiunto “non credo avremo alcun problema a riempire piazza Duomo“.

Non sono mancati momenti di tensione tra Maullu e un responsabile dell’organizzazione.

Sul palco risuona la canzone di Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più blu”. Presenti Ignazio La Russa, Giulio Tremonti, la coordinatrice regionale Daniela Santanchè che dichiara: “In Lombardia gli imprenditori hanno capito che stiamo con loro“.

Comizio Meloni in Duomo: “Abbiamo lavorato sui temi legati alla crescita e al sostegno delle imprese”

Meloni afferma: “La Lombardia è fondamentale perché parliamo della locomotiva d’Italia. Noi abbiamo molto lavorato in questi anni sui temi legati alla crescita e al sostegno alle imprese.

Sarebbe importante che il messaggio alle imprese fosse arrivato. Queste sono piazze importanti dove capire se il nostro programma complesso è stato compreso“.

Per la leader di FdI è importante battere gli avversari e non gli alleati. L’obiettivo è arrivare al governo e rimanerci per 5 anni. In merito al vertice tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini tenutosi nelle stesse ore in cui le teneva il comizio in piazza Duomo afferma: “Non ne sapevo nulla, ma con Salvini mi sono vista al Gran premio di Formula 1 di Monza.

Berlusconi lo sento spesso. Ci siamo visti e ci vediamo random. La coalizione sta lavorando bene, stiamo facendo una campagna serena, faremo una manifestazione congiunta per la chiusura“.

