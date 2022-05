Regionali 2023, Pd ancora senza un candidato. Sala: "Servono le primarie"

Il governatore Attilio Fontana è pronto al bis: ancora nessun candidato dal Pd

Il centrosinistra non ha ancora presentato nessun nome pronto a sfidare il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Regionali, nessun candidato per il Pd: il no di Cottarelli

Nei giorni precedenti, Carlo Cottarelli, economista ed editorialista, ha dichiarato: “Io candidato governatore Lombardia? L’ho letto sui giornali, per ora non ci penso proprio.

Se me lo chiedessero insistendo ci penserei riflettendo”. Nonostante avere un ruolo pubblico sia sempre importante, la decisione va valutata sotto ogni punto di vista.

Regionali, nessun candidato per il Pd: le primarie

A margine dell’inaugurazione della Civil Week all’Adi design museum il sindaco Beppe Sala ha affermato che il Pd sta attuando un tentativo per tenere insieme tutti. “Posso solo dire che io a Milano l’ho fatto, solo decidendo di non avere i 5 Stelle con me, non per mancanza di rispetto ma perché sarebbe stata un’operazione dell’ultimo momento e non volevo farla.

Quindi trovo naturale avere un fronte largo”, ha aggiunto il primo cittadino. Sala ha ricordato che non appena ci sarà un candidato il suo aiuto non verrà meno. Inoltre, saranno i partiti a definire l’ipotesi di primarie.

Regionali, nessun candidato per il Pd. Sala: “Prima mettiamo in campo un candidato meglio è”

Il futuro candidato potrebbe anche essere una donna: tra le ipotesi spunta l’europarlamentare Pd Irene Tinagli.

Il sindaco di Milanoprecisa: “La mia opinione è che prima mettiamo in campo un candidato o una candidata e meglio è”. E conclude: “A meno che non ci sia una persona assolutamente conosciuta, allora in quel caso si può arrivare anche tardi, battere a tappeto tutta la Lombardia richiede tempi abbastanza lunghi, quindi io spero che prima dell’estate si trovi un candidato”.

