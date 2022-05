Vittorio Feltri si dimette e lascia il consiglio comunale: “Ho un cancro”

I motivi di salute spingono il direttore editoriale di Libero a rassegnare le dimissioni

Vittorio Feltri, eletto alle scorse elezioni amministrative di ottobre, abbandona il Consiglio comunale di Milano: Enrico Marcora prenderà il suo posto.

Consiglio Comunale: confermate le dimissioni di Feltri

Durante la trasmissione La Zanzara di Radio 24, il giornalista ha confermato le dimissioni: “Mi sono dimesso per motivi di salute perché ho un cancro“.

Feltri aveva svelato la sua malattia in occasione dell’operazione di Fedez, quando il cantante si era sottoposto al delicato intervento che ha visto l’asportazione di una parte del pancreas.

Consiglio Comunale, Feltri si dimette: “Il Tricolore l’anno prossimo stravincerà”

Il direttore editoriale di Libero aveva partecipato alla conferenza di Fratelli d’Italia al MiCo accendendo diverse polemiche per alcune parole pronunciate: “Sono contento che questa conferenza si tenga a Milano perché tutto succede a Milano, anche dal punto di vista politico.

Non a caso il fascismo è nato a Milano. La Lega è nata a Milano. Chi conquista Milano conquista anche Roma”. E infine, aveva concluso: “Sono convinto che FdI continuerà a essere il primo partito italiano. Il Tricolore l’anno prossimo stravincerà”.

Consiglio Comunale, Feltri: le polemiche per la frase su Milano e il Fascismo

Le affermazioni di Feltri hanno riscosso numerose critiche, tra cui quella della deputata di Iv, Lisa Noja: “Milano ha ricevuto la Medaglia d’Oro della Resistenza.

Vittorio Feltri se lo ricordi bene e non offenda l’identità dei milanesi che, anche a prezzo della loro vita, si batterono per restituire la libertà a tutti noi. Anche a chi, come Feltri, la usa per dire sciocchezze”. Ad intervenire su Twitter anche la Federazione Italiana Associazioni Partigiane che ha commentato: “Caro Vittorio Feltri, cara Giorgia Meloni, Milano è innanzitutto Medaglia d’Oro della Resistenza“.

