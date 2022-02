Palazzo Marino, chi sono i consiglieri più pagati: la classifica

Sul podio la presidente di Federfarma Lombardia. Sala battuto da Bernardo. Non pervenuta la dichiarazione di Feltri

Nella classifica dei redditi di Palazzo Marino, il sindaco di Milano Beppe Sala è sesto, con 110.396 euro di reddito imponibile dichiarato. Sono online e consultabili da chiunque le dichiarazioni del 2021 (su redditi del 2020).

Consiglieri più pagati: chi è sul podio

La consigliera della Lega, titolare di farmacia, nonché presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca batte tutti con 724.812 euro. Racca e Sala, però, una cosa in comune ce l’hanno, le proprietà in Liguria: il sindaco a Zoagli, mentre la consigliera Santa Margherita e Lavagna.

Il secondo posto è riservato a Manfredi Palmeri, storico consigliere comunale e manager. Palmeri ha dichiarato circa 263 mila euro di redditi. Sul podio un altro manager, Emmanuel Conte.

L’assessore al bilancio ha dichiarato oltre 257 mila euro.

Consiglieri più pagati: Bernardo precede Sala

Lo sfidante di Sala come candidato sindaco del centrodestra si aggiudica il quarto posto: Luca Bernardo ha dichiarato 120 mila euro. Segue con 118.594 euro l’assessora Alessia Cappello, dirigente di Italia Viva a Milano e delegata alle attività produttive. Come anticipato precedentemente, il sesto posto è del sindaco Beppe Sala.

Consiglieri più pagati: due le dichiarazioni non pervenute

Sono due i consiglieri che non hanno pubblicato la dichiarazione dei redditi. Il giornalista di ‘Libero’ Vittorio Feltri, consigliere di Fratelli d’Italia e la capogruppo della lista ‘Lavoriamo per Milano con Sala’ Giulia Pastorella, dirigente nazionale di Azione -il partito di Calenda-. A differenza di Feltri, Pastorella ha una motivazione: risiedendo in Belgio, non ha compilato la dichiarazione dei redditi italiana. Ciò nonostante, ha dichiarato le sue proprietà al comune di Milano.

Infine, chiude la classifica l’assessora allo sport Martina Riva: dopo la gavetta da praticante avvocato, Riva ha dichiarato 1.500 euro.

