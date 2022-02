Il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, sulle Regioni: "Fontana penso si ricandidi"

Il sindaco di Milano Beppe Sala fa il punto della situazione sulle prossime elezioni regionali.

Regionali, Sala: “Il centro-destra governerà da quasi 30 anni”

Alquanto probabile la ricandidatura del governatore lombardo, Attilio Fontana: “Sulle cose importanti con Fontana si collabora, i rapporti sono buoni” ha affermato Sala durante il confronto con il consigliere ed ex rivale in campagna elettorale Luca Bernardo.

Il primo cittadino fa notare che, quando sarà il momento di votare per le regionali, “il centro-destra governerà da quasi 30 anni e non siamo stati capaci di spiegare ai cittadini lombardi che possiamo fare meglio“. Pertanto, sollecita il segretario Letta a chiarire il suo percorso, indicando come unica possibilità di vittoria una lunga campagna e una forte candidatura prima delle vacanze estive.

Regionali, Sala e Bernardo: importanti le tempistiche

Durante il dibattito interviene Luca Bernardo: “Mi viene da dire, per farvi sorridere, Bernardo presidente. Ovviamente scherzo, con tutti i problemi che ci sono sorridere fa bene”. Secondo il consigliere comunale è essenziale capire cosa deciderà Fontana: “Sicuramente ci sono nel centro-destra nell’eventualità tanti nomi importanti, di levatura culturale e politica. L’importante credo sia innanzitutto che lo si faccia in tempo“.

Regionali, Sala: “Fontana penso si ricandidi”.Bernardo: “Avrà il mio voto”

Bernardo sottolinea le tempistiche della campagna per comprendere al meglio il programma, successivamente la scelta ricadrà sui cittadini. Infine, conclude: “Qualora non sia Fontana, che si scelga il più bravo e vicino ai bisogni della città e della regione. Sicuramente il mio voto ce l’ha”.

LEGGI ANCHE: Beppe Sala: “Vigilerò sulle Olimpiadi per gli stessi risultati di Expo”