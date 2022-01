Alla base della questione la richiesta di dimissioni di Granelli da parte dell'assessore Bolognini

A Milano tira una brutta aria, ma per una volta, la causa non è attribuibile allo smog e tantomeno al Pm10. Al centro della polemica il diverbio tra Pd e Lega in merito alla vicenda Granelli.

Polemica Comune e Regione, Sala: “Sono disgustato”

L’antefatto riguarda la questione sicurezza, in particolar modo i fatti di Piazza Duomo a Capodanno e la sparatoria in piazza Monte Falterona. A seguito di questi eventi a dir poco aberranti, Stefano Bolognini, assessore regionale nonché coordinatore cittadino della Lega di Milano, ha chiesto le dimissioni dell’assessore alla sicurezza milanese, Marco Granelli. Il sindaco Beppe Sala afferma: “Mi sembra sgradevole questo accanimento nei confronti dell’assessore Granelli. La collaborazione con Regione Lombardia non esisterà nella misura in cui un assessore di Regione Lombardia si permette di chiedere le dimissioni di un assessore del Comune di Milano.

Se questo è il tema e se questo è il tono, vadano avanti per la loro strada ma credo che non ci siano proprio i presupposti per collaborare. Voglio dirlo in maniera molto precisa: sono disgustato”.

Polemica Comune e Regione: la replica di Bolognini

Bolognini ribatte: “Sono sorpreso dai toni del sindaco Sala, in risposta alle considerazioni sulla mancanza di sicurezza nella città di Milano espresse come Commissario cittadino della Lega. Nei mesi scorsi, l’assessore Maran ha chiesto le dimissioni di Fontana e nessuno a Palazzo Marino si è scandalizzato“.

Polemica Comune e Regione, Fontana: “La politica prevede anche queste schermaglie”

Evitando di buttare benzina sul fuoco, interviene anche il governatore Attilio Fontana: “Mi spiace che l’episodio cui fa riferimento il sindaco gli abbia creato tanto nervosismo. Quando l’assessore Maran chiese pubblicamente le mie dimissioni mi sono limitato a prenderne atto, convinto che la politica preveda anche schermaglie di questo genere”.

LEGGI ANCHE: Il sindaco Sala sulla sicurezza: “Tutte le istituzioni devono collaborare”