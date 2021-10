Comunali Milano 2021: la nuova giunta di Beppe Sala

Anna Scavuzzo confermata vicesindaco, scelta la via della continuità. I nomi della giunta Beppe Sala.

Confermato Beppe Sala e confermata anche il vice Anna Scavuzzo: squadra che vince non si cambia.

Nuova giunta Milano: l’annuncio di Sala

La vicesindaca e assessore alla sicurezza uscente è stata la seconda candidata più votata, dopo Pierfrancesco Maran. L’annuncio del primo cittadino, a poche ore dalla vittoria: “Sto già lavorando alla giunta.

Voglio fare in fretta. Il mio vicesindaco sarà Anna Scavuzzo“. Non ha perso un secondo Beppe Sala, che rieletto con oltre il 57% dei voti ha stracciato Bernardo, rimasto poco sotto il 32%. E prosegue “Mi accompagnerà lei in questi anni. E rispetteremo la parità di genere, ma non per dovere perché ho avuto un grande contributo dalla componente femminile nella scorsa giunta“.

Nuova giunta Milano, Sala: “Non mi terrò deleghe”

Nella conferenza stampa del 5 ottobre, Sala sottolinea “Non mi terrò deleghe perché voglio essere molto concentrato sul lavoro del sindaco“.

Milano avrà 12 accessori: i nomi “li deciderò io, ma manterrò un criterio di proporzionalità. Non prevedo grandi cambiamenti ma qualche innovazione ce l’ho in testa”. Si ipotizza una divisione tra gli assessorati alla mobilità e ai lavori pubblici.

Nuova giunta Milano, Sala: il ringraziamento ai milanesi

Nella mattinata del 5 ottobre, Sala ha condiviso un post su Instagram e Facebook ringraziando tutti i cittadini milanesi.

“Sono molto onorato della possibilità di guidare questa straordinaria città per i prossimi 5 anni. Ogni cittadino può contare sulla mia volontà di rappresentare tutte le milanesi e tutti i milanesi. Milano deve cogliere tutte le opportunità per sfruttare al meglio i fondi del recovery plan“.

