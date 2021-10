Elezioni comunali a Milano 2021, exit poll e risultati: lo spoglio in diretta

Exit poll e primi risultati in diretta delle elezioni comunali 2021 in programma a Milano per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Oltre che nella Capitale e in altri quattro capoluoghi di regione, anche a Milano domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 avranno luogo le elezioni comunali per il rinnovo del Consiglio e delle Municipalità. Notizie.it aggiornerà costantemente i propri canali su affluenza, exit poll e risultati della tornata elettorale.

Con la chiusura delle urne fissata per le 15 di lunedì, i primi dati parziali sui consensi ottenuti dagli aspiranti sindaci e dalle loro liste giungeranno dopo tale orario.

Elezioni comunali 2021 Milano: exit poll

Non appena gli scrutinatori avranno iniziato lo spoglio delle schede elettorali, le agenzie renderanno pubblico ciò che sarà emerso dagli exit poll, sondaggi in cui chiedono agli elettori di indicare per chi hanno espresso il loro voto in modo da avere un primo riscontro sulla distribuzione dei consensi prima che arrivino i numeri effettivi dai seggi.

Elezioni comunali 2021 Milano: exit poll e risultati

Le prime percentuali ufficiali arriveranno dopo le 15 man mano che questi ultimi avranno scrutinato tutte le loro schede. Data la quantità di voti da conteggiare, non è possibile stabilire se i risultati definitivi con i consensi ottenuti dai candidati e dalle liste ad essi collegati saranno già disponibili in serata o se sarà necessario attendere il giorno successivo.

Si presume tuttavia che già nel pomeriggio di lunedì si saprà quali saranno stati gli aspiranti sindaci più votati e se occorrerà un ballottaggio tra i primi due.

In tal caso questo avrà luogo il 17 e il 18 ottobre 2021.

Elezioni comunali 2021 Milano, exit poll e risultati: chi sono i candidati

Sono 13 i candidati sindaci di Milano e 28 le liste ad essi collegate: