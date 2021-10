Elezioni comunali Milano 2021: seggi e orari

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre chiamata alle urne per i milanesi: ecco tutte le informazioni utili.

Milano si prepara per le elezioni comunali. Circa un milione di milanesi è chiamato alle urne in vista dell’elezione del nuovo sindaco che guiderà il capoluogo lombardo per i prossimi cinque anni.

Le urne saranno aperte nella giornata di domenica 3 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 23.00, mentre nella giornata di lunedì 4 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Elezioni comunali Milano 2021: il ballottaggio

Nell’eventualità in cui nessuno dei 13 candidati supererà il 50% al primo turno, domenica 17 e lunedì 18 ottobre ci sarà il ballottaggio. Gli orari saranno i seguenti: la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.

Elezioni comunali Milano 2021: chi è chiamato al voto

Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali che entro il 3 ottobre avranno compiuto 18 anni.

Per poter esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi al proprio seggio elettorale con un documento d’identità e con la tessera elettorale. Milano, oltre al sindaco, dovrà eleggere 48 componenti del consiglio comunale, 9 presidenti di municipio e 30 componenti del consiglio comunale.

Saranno 28 le liste che sosterranno i 13 candidati sindaco. Tra i favoriti, il sindaco uscente Beppe Sala, e Luca Bernardo, candidato del centrodestra.

