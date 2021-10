Elezioni Comunali 2021, Sala: “Un voto decisivo per Milano”

Il voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre sarà decisivo secondo Sala: le sue parole ai cittadini.

Il sindaco uscente Beppe Sala pubblica un post sui social ed esprime la sua sullo sviluppo del capoluogo lombardo.

Comunali Milano: l’interrogativo di Sala

Rivolgendosi a tutti i milanesi, il primo cittadino non pone l’attenzione su chi sarà il prossimo sindaco, bensì interroga i suoi cittadini rivolgendo loro un quesito importantissimo: “Quale sarà la prossima Milano?”.

Comunali Milano, Sala: “Milano è una città che vuole continuare a crescere”

Sala preferisce non parlare delle idee altrui, chiarendo in modo esplicito la sua opinione: “Milano è una città che vuole continuare a crescere, perché la crescita è nel nostro DNA”. Esistono diverse modalità di crescita, ma senza dubbio alcuno, Sala parla di una crescita sostenibile che rispetti l’ambiente e tuteli la salute dei milanesi. E prosegue “Ricercando ogni singola occasione per portare lavoro e qualità della vita ai nostri quartieri”.

Comunali Milano, Sala: “Serve un sindaco competente, incorruttibile, indipendente”

Sala afferma che il prossimo sindaco avrà il compito più difficile della storia recente di Milano, in quanto dovrà “gestire i fondi del PNRR per trasformare la città e portare Milano alle Olimpiadi Invernali del 2026”. È quindi necessario un sindaco “competente, incorruttibile, indipendente”. E conclude: “Io sono pronto e per questo chiedo il vostro voto, perché Milano sia sempre più Milano“.

