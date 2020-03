Possono richiedere il rimborso dei biglietti i fan degli X Ambassadors che dovevano esibirsi al Fabrique di Milano il 7 marzo.

Annullato anche il concerto degli X Ambassadors, previsto per il 7 marzo al Fabrique di Milano a causa dell’emergenza Coronavirus. La comunicazione arriva direttamente dagli organizzatori dell’evento. Non è prevista nessun’altra data e per il momento il prezzo del biglietto sarà rimborsato a chiunque ne faccia richiesta.

Annullato il concerto degli X Ambassadors a Milano

“Vivo concerti comunica che, in ottemperanza all’ordinanza emessa dalla Regione Lombardia, lo show degli X AMBASSADORS previsto per sabato 7 marzo al Fabrique di Milano è stato cancellato“. Comincia così il comunicato apparso sul sito dell’evento e sulla pagina Facebook del locale. Domenica 1 marzo un’altra ordinanza ha preso piede, vietando come la settimana precedente ogni tipo di manifestazione pubblica o privata.





Il gruppo Indie Rock proveniente dagli Stati Uniti non tornerà presto a Milano, per questo chiunque volesse potrà richiedere il rimborso del costo del biglietto.

È andata meglio ad altri artisti che sono riusciti a individuare una data alternativa. Oppure qualcuno si è ingegnato in maniera diversa, come Francesca Michelin che ha tenuto il suo concerto in streaming. “I biglietti saranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita). Non saranno rimborsate eventuali ulteriori commissioni (già effettuate e fatturate) applicate dal Punto Vendita in fase di acquisto”, specifica l’organizzazione.