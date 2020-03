Il Mediolanum Forum di Assago rimarrà chiuso un'altra settimana: concerti annullati, rinviati e lamentele contro l'organizzazione.

Rimarrà chiuso per un’altra settimana il Mediolanum Forum di Assago. La comunicazione ufficiale arriva direttamente dalle pagine social del palazzetto, in base al nuovo decreto diffuso domenica 1 marzo 2020. Sebbene i musei possano riaprire con alcune limitazioni, gli artisti non potranno ancora salire sul palco per i propri concerti.

Mediolanum Forum, chiuso un’altra settimana

“Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Così recita il secondo decreto sul Coronavirus al punto c. Per questo motivo il Mediolanum Forum di Assago si è visto costretto a chiudere i battenti fino all’8 marzo, “fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni”. L’annuncio arriva direttamente sulla pagina Facebook del palazzetto.





Certo non sono mancate le polemiche da parte di chi ha già acquistato i biglietti per gli eventi proprio di quei giorni.

Nei commenti ci si lamenta soprattutto per la mancanza di informazioni per quanto riguarda il rinvio dell’attesissimo concerto di Maluma.

Il concerto di Maluma rimandato

L’evento che si sarebbe dovuto tenere il 7 marzo, saltato a causa della chiusura del Mediolanum Forum, verrà recuperato il 31 marzo. La notizia è stata diramata tramite i profili social dell’organizzazione e del palazzetto. I biglietti già acquistati per la data originale restano validi per il recupero.