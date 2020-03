Billie Eilish salirà sul palco degli IDays al Mind Milano Innovation District: i biglietti per venerdì 17 luglio sono già in vendita.

Durante gli I-Days di Milano si esibirà anche una giovane artista dal grande successo: Billie Eilish. Ma non sarà l’unica ospite d’eccezione a partecipare a questa grande festa rock. Tra i nomi ci sono anche i System of a Down che suoneranno insieme ai Korn.

Billie Eilish in concerto a Milano

Venerdì 17 luglio al Mind Milano Innovation District salirà sul palco la famosissima millenial Billie Eilish. In meno di due anni è riuscita a raggiungere una reputazione artistica a livelli mondiali. Partendo dai piccoli club è arrivata ai grandi palchi e alle classifiche più prestigiose. Quindici miliardi di ascolti per i suoi brani, 3 miliardi e 700 milioni di visualizzazioni solamente sul canale ufficiale Yotube e 70 milioni si seguaci sui socia.





I suoi videoclip sono ipnotici, gotici e quasi claustrofobici, ideati da una giovane ragazza che da poco ha superato i 18 anni.

Nella scaletta non mancheranno sicuramente i brani che più la caratterizzano quali Bad Guy, You should see me in a Crown e All the Good Girls go to Hell. Insomma, tutto è pronto per assistere a uno show con ritmi spezzati, beat ossessivi e puro spirito punk.

I biglietti sono in vendita on line sul sito di TicketOne al prezzo di 57 euro e cinquanta centesimi. In alternativa, se siete interessati ad assistere a tutte – o ad alcune – le giornate degli IDays di Milano potete consultare il sito ufficiale e acquistare vari pacchetti. In quel caso i prezzi arrivano oltre i 400 euro.