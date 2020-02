David Garrett a Milano: il concerto e i biglietti

Il violinista David Garrett suonerà a Milano a ottobre 2020: tutte le informazioni sul concerto e i biglietti.

Il poliedrico violinista e compositore tedesco David Garrett si esibirà in concerto a Milano in occasione del Tour 2020. Oltre al capoluogo meneghino, l’artista naturalizzato statunitense suonerà anche nelle città di Genova, Bolzano, Conegliano Veneto, Bologna e Roma, per un totale di sei eventi in Italia. Di seguito le principali cose da sapere sul concerto di David Garrett a Milano e le info su disponibilità e costo dei biglietti.

David Garrett a Milano

Il concerto di David Garrett a Milano è in calendario il 17 ottobre 2020 presso il Mediolanum Forum di Assago. Secondo quanto si apprende dalle informazioni ufficiali relative allo spettacolo, l’esibizione dell’artista nato ad Aquisgrana 40 anni fa avrà inizio a partire dalle ore 21:00. Sarà dunque uno dei palcoscenici più importanti, quale è il Forum di Assago, a tenere a battesimo l’atteso concerto del violinista Garrett, un appuntamento già cerchiato in rosso da migliaia di fan del cantante, che potranno ascoltare le originali sonorità proposte nel nuovo Tour di quest’anno.

Unlimited Live Tour 2020

David Garrett sarà di scena a Milano il prossimo autunno in occasione del nuovo Unlimited Live Tour 2020.

La serie dei concerti inizierà in Germania presso la città di Ratisbona (Baviera), nella data del 23 luglio. Due giorni più tardi l’artista si trasferirà in Austria, dove sono previste tre tappe (Linz, Bad Hofgastein e Klagenfurt), intervallate dal concerto evento alle Terme di Caracalla a Roma (27 luglio). Saranno invece sei i concerti in Russia, con Garrett che si esibirà sia a Mosca che a San Pietroburgo nel mese di settembre. In Italia tornerà a ottobre, prima a Bolzano e poi a Milano. Dopo una breve parentesi nel Bel Paese, l’artista volerà in Romania e Bulgaria, per poi dedicare il gran finale di nuovo all’Italia, dove chiuderà con i concerti di Conegliano Veneto e Genova.

Il violinista del Diavolo

Uno dei soprannomi di David Garrett è il violinista del Diavolo, per via del suo incredibile talento quando prende in mano il violino, con cui fa praticamente ciò che vuole.

Garrett è famoso per essere stato il primo ad aver introdotto nella musica il crossover contemporaneo, riuscendo a passare con una naturalezza quasi miracolosa dalle composizioni classiche agli inni rock come Smells Like Teen Spirit dei Nirvana o Purple Rain di Prince. Grazie a un’originalità inarrivabile per gli altri artisti, David Garrett è riuscito a entrare nel cuore di milioni di persone, venendo apprezzato soprattutto nel Vecchio Continente. A tal proposito, è importante sottolineare come il violinista tedesco sia popolare soprattutto in Russia e in Italia, come testimonia il numero dei concerti che Garrett ha voluto dedicare a entrambe le nazioni. Chi non è mai stato a un suo concerto o non hai mai ascoltato un suo arrangiamento, la prima volta si sentirà con ogni probabilità spaesato, salvo poi apprezzare quello che da tutti viene conosciuto anche con gli appellativi di Jimi Hendrix (dei violinisti) e Paganini (della musica pop).





Disponibilità e prezzi biglietti

I biglietti per assistere al concerto di David Garrett al Mediolanum Forum di Assago hanno un prezzo che varia da 40,25 a 103,50 euro, come evidenziato dalla biglietteria ufficiale del portale web TicketOne.

Alcuni settori del Forum di Assago sono già andati sold out nei primi giorni dopo l’annuncio ufficiale del ritorno dell’artista a Milano. Tra questi si annoverano Poltronissima Gold, I° Anello Gold, II Anello Premium e III Anello Gold. Al momento, il biglietto più caro costa 103,50 e consente di sedere in Poltrona Premium, mentre quello più economico è venduto a 40,25 euro nel III Anello Silver. Ecco gli altri prezzi: 46 euro per assistere al concerto dal III Anello Platinum o dal II Anello Silver, 63,25 euro per chi invece sceglie il II Anello Gold, infine 86,25 euro per il I Anello Platinum e la Poltrona Silver. Si ricorda che i prezzi qui sopra elencati sono comprensivi del prezzo relativo alla tradizionale prevendita.