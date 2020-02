I migliori eventi a Milano durante il weekend dal 21 al 23 febbraio.

Durante il weekend dal 21 al 23 febbraio sono molte le cose da fare a Milano per poter trascorrere il tempo in modo piacevole tra arte, buon cibo e spettacoli.

Gli eventi del weekend dal 21 al 23 febbraio

Abbiamo scelto per voi i migliori eventi a cui partecipare questo fine settimana: mostre, spettacoli e sagre di ogni tipo, per trascorrere questo weekend nel migliore dei modi.

Venerdì 21 febbraio

Fino al 7 giugno le sale di Palazzo Reale ospitano la mostra Georges De La Tour: L’Europa della luce. La prima mostra in Italia dedicata a uno dei più celebri artisti del Seicento. Protagonista della sua pittura il potente contrasto tra i temi diurni, crudelmente realistici, e i temi notturni, silenziosi e commoventi.

Se cercate un bell’evento per la vostra cena, alla Bocciofila della Martesana è in programma una serata tra ravioli e musica live: il menù prevede un tris di ravioli abbinati ai sughi tipici di diverse regioni italiane.

A seguire un concerto tributo a uno dei nomi chiave della musica italiana: i Nomadi.

Sabato 22 febbraio

Il McDonald’s di Via Dante ha in programma uno spettacolo di pupi siciliani per celebrare l’italianità della spremuta con 100% Arancia Rossa di Sicilia Igp, servita in tutti i McCafé d’Italia. L’Opera dei Pupi viene messa in scena alle 11.30, alle 16.00 e alle 17.00 dalla Società Marionettistica Fratelli Napoli di Catania.

Alle ore 15.00, al Mondadori Megastore di piazza Duomo, Ghali incontra i fan e firma le copie dell’album Dna. Acquistando l’album Dna presso il punto vendita, si riceve il pass per l’accesso prioritario per accedere al firmacopie con Ghali.

La scuola di cucina Ca’ Lore, a due passi dal Duomo in via Muratori 32 a Milano, organizza un corso dedicato alla pasticceria e ai dolci.

Il corso presenta dal vivo e interattivamente la realizzazione dei dolci italiani più famosi: insieme, si cucina e si mangia un menù a base di tiramisù, panna cotta e torta fresca con ricotta e cioccolato.

Se si vuole trascorrere il sabato pomeriggio tra arte e spettacolo, alle 16.00 la Palazzina Liberty ospita il quinto appuntamento di Invito all’Opera: in scena una versione scenica della Tosca, opera di Giacomo Puccini, per la regia di Pierluigi Cassano.

Per una serata diversa dal solito, in occasione della Milano Fashion Week 2020, l’appuntamento al Just Cavalli Milano di viale Luigi Camoens 1 è con Jason Derulo, special guest della serata.

Se si preferisce una serata elegante, a Palazzina Appiani si terrà la serata Per sempre Fellini: 100 in una notte, l’edizione 2020 del Gran Ballo in maschera, serata di raccolta fondi a sostegno delle attività del Gruppo Fai Giovani di Milano.

Tema portante dell’evento è il tributo al genio di Fellini, del quale nel 2020 ricorre il centenario della nascita.





Domenica 23 febbraio

Il Cantiere Artistico di Macró Maudit propone “Le domeniche al Teáter”, una serie di incontri e laboratori dietro le quinte per far scoprire ai giovani e ai meno giovani il dietro le quinte delle varie arti, attraverso i protagonisti della scena culturale e sociale. L’incontro avrà inizio alle 19.00 e termine alle 20.30. All’inizio e al termine di ogni incontro degustazione con un calice di vino.

Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento ospita la mostra in progress “Milano, la città delle donne”. Un’occasione per conoscere le tante figure femminili che in epoche differenti e con ruoli diversi hanno contribuito alla crescita culturale e sociale di Milano.