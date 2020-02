Il cantautore Diodato sarà alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano per firmare le copie del suo ultimo album.

Martedì 28 febbraio il cantante Diodato firmerà le copie del suo ultimo album alla Feltrinelli di piazza Piamonte a Milano. Il vincitore del festival di Sanremo 2020 incontrerà i fan per scambiare due chiacchiere dalle 18:30.

Diodato incontra i fan alla Feltrinelli di Milano

Dopo aver annunciato il prossimo concentro all’Alcatraz il 22 aprile 2020, Diodato sarà a Milano già il 28 febbraio per firmare le copie di “Che vita meravigliosa“. In quest’ultimo album è contenuta la canzone che l’ha fatto uscire vittorioso dalla 70esima edizione del festival di Sanremo: “Fai Rumore“.





Il brano è un invito ad abbattere le barriere che ci impediscono di comunicare, a farsi sentire. Una denuncia nei confronti del non detto, contro il punto in cui muore ogni umanità. Forse anche una dedica alla sua ex fidanzata Levante, anche lei concorrente al Festival. A tal proposito il cantante non ha smentito i vari gossip riguardo il testo, ma mantenendo il desiderio di lasciare la sua vita privata così come deve essere.

Con lo stesso brano si è aggiudicato il premio della critica, della stampa radio, tv e web e quello per il valore musical-letterario.

“Che vita meravigliosa” è stato pubblicato il 14 di febbraio per la Carosello Records. Il brano che da titolo al disco è già colonna sonora del film “La dea fortuna” del regista Ferzan Ozptek. Con i suoi testi Diodato è riuscito a fotografare il suo vissuto di passioni e fragilità, cadute e rinascite. L’album di contraddistingue anche per la critica sociale nei confronti dei rapporti tra esseri umani, alle barriere che caratterizzano i nostri giorni.