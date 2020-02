Mario Volanti ha annunciato ai microfoni le date del 2020 per il concerto di Radio Italia Live: il Sindaco Beppe Sala ha commentato in diretta.

Come ogni anno torna l’attesissimo appuntamento con il concerto Radio Italia Live che anche nel 2020 si svolgerà a Milano. Ma non solo, perché ci sarà una seconda data a Palermo. L’annuncio arriva direttamente dalla radio durante la trasmissione di Mario Volanti, in collegamento telefonico con i due sindaci, entrambi entusiasti dell’iniziativa.

Radio Italia Live 2020 a Milano

Abbiamo visto salire sul palco una serie di grandi artisti tra cui Alessandra Amoroso, i Negramaro, Elisa, Biagio Antonacci e molti altri. Tutto questo gratuitamente, grazie alla collaborazione di Radio Italia insieme al Comune di Milano. “A Milano c’è tanto da fare, ma è un periodo positivo per la città e c’è sempre tanto entusiasmo – ha comunicato il sindaco Giuseppe Sala, in diretta radio – Siamo felici di sostenere nuovamente questo importante appuntamento per noi e per tutto il pubblico“.

Ma non è l’unico a manifestare il proprio piacere. Anche Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo, ha ringraziato Radio Italia, soprattutto per la costante attenzione nei confronti della grande musica.





Per il momento non sappiamo chi si esibirà ai piedi della Madonnina, sappiamo solo di dover segnare sul calendario domenica 7 giugno. A Palermo, invece, l’appuntamento è previsto per domenica 28 giugno. Siamo certi che, come nelle edizioni passate, non mancheranno grandi ospiti e nuovi talenti. Saranno ancora Luca e Paolo a dirigere il palinsesto? Non lo sappiamo, ma siamo sicuri che anche questa volta Radio Italia riuscirà a stupirci con effetti speciali e a farci ballare.