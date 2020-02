Il 14 febbraio si esibiranno a Milano le Mandala Voices, con un concerto di beneficenza per celebrare la Suonoterapia.

Venerdì 14 febbraio, in occasione della XVII Giornata Mondiale del Sound Healing, si esibirà presso il teatro del Centro Asteria di Milano la formazione musicale delle Mandala Voices. Il concerto si svolgerà in Piazza Francesco Carrara 17, alle ore 20. Ma non saranno le sole a esibirsi durante “Risonanze – Concerto per la Giornata Mondiale della Suonoterapia“.

Mandala Voices con “Risonanze” a Milano

Cos’è il Sound Healing? In italiano è conosciuta come suonoterapia. È un’esperienza in cui le vibrazioni sonore del Canto Naturale, del Tamburo Sciamanico e delle Campane Tibetane, stimolano a ritrovare uno stato d’armonia. Questi suoni portano all’auto-guarigione di stress, depressione, emicrania e stati d’agitazione. Nella serata del 14 febbraio, durante “Risonanze – Concerto per la Giornata Mondiale della Suonoterapia” si esibiranno alcuni tra i più importanti esperti del settore.





I veri protagonisti della serata saranno le Mandala Voices, un’orchestra formata da operatrici olistiche sonoro-vibrazionali. Sono nate proprio nella città di Milano nel 2017, grazie alla comune passione per il canto e la volontà di condividere la proprietà di auto-guarigione del suono. I posti per l’evento vanno prenotati, ma il contributo sarà a offerta libera.

Il raccolto ricavato sarà devoluto a Musiciand Without Borders, un’organizzazione no-profit che con la musica risponde ai bisogni delle società divide e colpite dai conflitti. Insomma, sicuramente un modo alternativo di passare la serata di San Valentino, ma vi darà la possibilità di festeggiare gli innamorati, proprio con un puro gesto d’amore.