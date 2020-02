Fashion Week Milano 2020: il calendario e il programma delle sfilate

Milano è pronta ad accogliere l'edizione 2020 della Fashion Week: tutti gli eventi e le sfilate in programma.

Come di consueto, la Camera Nazionale della Moda, attraversso la voce del suo massimo rappresentante, il Presidente Carlo Capasa, ha reso noto il calendario della Milano Fashion Week Women’s, che prenderà vita, animando la città Ambrosiana, dal 18 al 24 febbraio.

Sulle prestigiose catwalk, sfileranno i capi delle collezioni autunno-inverno 2020/21, delle più importanti case di moda, con un’importante novità riguardante le location dove si svolgerà la kermesse. La Fashion Week, coinvolgerà non solo la Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale, che vedrà sfilare i giovani stilisti e ospiterà gli eventi a carattere istituzionale, ma anche luoghi di cultura e location dedicate all’arte, il tutto mirato a confermare Milano come ‘place to be’, per i numerosi operatori del sistema produttivo globale.

Fashion Week Milano 2020: calendario e programma

Martedi 18 febbraio, la Milano Fashion Week, verrà solennemente aperta con l’inaugurazione del Fashion Hub, in una location di tutto rispetto: il Palazzo per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, meglio conosciuto come: la Permanente.

La serata inaugurale verrà caratterizzata da un momento importante, dedicato a sostenere la Cina e la sua popolazione, in questo difficile momento che questo Paese sta attraversando. China we are with you, è il nome dell’evento che presenterà, oltre a diversi live streaming, contenuti inerenti la situazione e il suo evolversi.

Gli spazi culturali invece saranno aperti con la mostra di Maria Luisa Frisa: Memos, a proposito della Moda in questo millenio. Grandi realtà imprenditoriali e istituzionali hanno contribuito alla realizzazione di questo momento di arte e cultura. La location scelta per questo evento, che sarà inaugurata il 20 febbraio e aperta al pubblico il giorno successivo, è il Museo Poldi Pezzoli.





Le sfilate

Il calendario dettagliato, con date e location è scaricabile sul sito della Camera Nazionale della Moda.

A seguire qualche appuntamento imperdibile:

Gucci e Alberta Ferretti sfileranno il 18 febbraio, dalle prime ore del pomeriggio, nella location di Via Mecenate;

La mattina di Giovedì 20 febbraio saranno in passerella Max Mara in Via del Senato, Genny in Piazza Duomo, sullo scalone Arengario, insieme ad altre importanti maison; nel pomeriggio tra i molti brand, si applaudirà ai modelli di Prada e Fendi, che presenteranno le collezioni rispettivamente in Via Lorenzini e Via Solari. In serata sarà la volta della catwalk di Moschino che sfilerà in Via San Luca.

Durante la giornata di Venerdì 21, gli appuntamenti sono diversi, citiamo: Tod’s in Via Savona, Emporio Armani in Via Bergognone, Etro in Via Conservatorio, Versace in Piazza Lina Bo Bardi, insomma non c’è che l’imbarazzo della scelta, consapevoli che ci si dovrà spostare da una location all’altra, dipendentemente da quale brand si vorrà seguire.

Piena e impegnativa anche la giornata di Sabato 22 Febbraio, con le sfilate, tra tante altre, di Salvatore Ferragamo in Via Besana, Scervino in Via Senato e Missoni la cui location non è stata ancora resa nota.

Giorgio Armani in Via Borgognone, Laura Biagiotti in Via Rivoli e altri brand importantissimi saranno in passerella durante Domenica 23 Febbraio; Lunedì 24 la Fashion Week chiude dopo le due sfilate in programma nelle ore del mattino, e il successivo Fashion Hub and Emerging Designers Market Day, riservato ai giovani stilisti emergenti.

Eventi, mostre e party

La settimana della moda ha ancora due agende da seguire con attenzione, quella dedicata alle presentazioni con o senza appuntamento delle tante maison, e quello legato agli eventi, che animeranno in contemporanea alle sfilate, questo importante appuntamento milanese.