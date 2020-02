"O ffacìmm n'ata vot'": così Liberato annuncia una seconda data al Forum di Milano, il 26 aprile 2020.

Liberato raddoppia e annuncia un secondo concerto al Forum di Milano, il 26 Aprile 2020. Dopo che la prima data – annunciata dai cartoni delle pizze – è andata subito sold out, il cantante mascherato si adopera per accontentare tutti quelli che non hanno fatto in tempo ad acquistare i biglietti.

Liberato: il secondo concerto a Milano nel 2020

Questa volta ha usato un modo meno particolare per comunicare un nuovo concerto, ma si è trattato comunque di una buona notizia per i suoi fan. Ha infatti pubblicato un video su Instagram, in cui si susseguono le immagini delle esibizioni precedenti. La didascalia poi non lascia alcun dubbio: “E bigliett’ p’o 25 aprile so’ fernùt’, ‘o ffacìmm n’ata vot’. Once again, nuova data 26 aprile”. Così, un po’ in inglese e un po’ nel suo dialetto madre, conferma ciò che le immagini fanno sperare.

Ancora non si sa se da qui ad aprile presenterà un nuovo album, ma c’è comunque la possibilità di presentarlo proprio sul palco del Forum.

Per il momento le date di Milano sono le uniche annunciate, ma c’è chi si domanda se a queste non se ne aggiungeranno altre in giro per l’Italia. Magari nella sua amata Napoli, o a Roma, luogo in cui si esibì l’ultima volta il 22 giugno 2019.

I biglietti sono già in vendita sul sito di TicketOne e i prezzi variano da 34,50€ dell’anello C numerato, fino ai 46 delle tribune gold e del parterre. Insomma, si aggiunge all’elenco di concerti attesi che si terranno a Milano in questo 2020, ricco di grandi ritorni – come Max Pezzali -, di star internazionali e successi mondiali, come la giovanissima Billie Elish.