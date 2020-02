Diodato in concerto a Milano: l’appuntamento all’Alcatraz il 22 aprile 2020

Il vincitore di Sanremo 2020 salirà sul palco dell'Alcatraz di Milano il 22 aprile 2020.

Il vincitore del 70esimo Festival di Sanremo, Diodato, ha annunciato un concerto a Milano: l’appuntamento sarà all’Alcatraz mercoledì 22 aprile 2020. Il cantautore che ha trionfato sul palco dell’Ariston presenterà dal vivo il brano che lo ha portato al successo nella città dei fiori, “Fai rumore”, oltre a quelli del suo ultimo albun dal titolo “Che vita meravigliosa“.

Diodato in concerto a Milano

Diodato torna sul palcoscenico a due danni dall’ultimo lavoro discografico “Cosa siamo diventati” per raccontare la tutte le sfaccettature della vita. Il brano “Che vita meravigliosa“, che da il titolo all’album, racconta lo stato d’animo di un essere umano disperso nel mare dell’esistenza tra canti di sirene alla ricerca di porti sicuri. Lo stesso brano fa parte della colonna sonora del film di Ferzan Ozpeteck “La Dea Fortuna“.

I biglietti per il live all’Alcatraz di Milano sono già in vendita al prezzo di 20 euro.





Il brano Fai rumore

La canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020 rappresenta un atto di ribellione nei confronti di una storia d’amore. Un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità, a farsi sentire per non soffocare nel silenzio delle incomprensioni. Scritta e composta dallo stesso Diodato vede la collaborazione di Edwyn Roberts. Caratterizzata da semplicità e ricercatezza, vede una prima parte piano e voce che lascia poi spazio alla ritmica nella seconda parte per culminare poi con l’esplosione, nel secondo ritornello, di tutta la potenza della voce del cantante.