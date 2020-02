Gli eventi del weekend dal 7 al 9 febbraio a Milano

Fiere, concerti, spettacoli teatrali e sagre il weekend del 7, 8 e 9 febbraio di Milano è ricco di eventi

Sono numerosi gli eventi del weekend che va dal 7 al 9 febbraio a Milano. Mostre, concerti, film, laboratori, inaugurazioni, workshop e il derby domenica sera. Per chiunque sarà impossibile rimanere a casa.

Milano: gli eventi del weekend dal 7 al 9

Calendario fitto di eventi quello di Milano nel weekend dal 7 al 9 febbraio. Dalla Milano Tattoo Convention che ospiterà più di cinquecento artisti provenienti da tutto il mondo alla nona edizione della tre giorni dedicata all’olio e ai condimenti Olio Officina Festival presso il Palazzo delle Stelline.

Venerdì 7 febbraio

Alla Bocciofila della Martesana dalle 19 ci sarà una serata interamente dedicata alla Sicilia, con un focus sulla pasta alla Norma e melanzane alla parmigiana seguita da un concerto tributo alla cantantessa Carmen Consoli.

Giunta alla sua 25esima edizione la Milano Tattoo Convention ospiterà più di cinquecento artisti provenienti da tutto il mondo.

L’appuntamento è dal 7 al 9 febbraio.

Inizierà venerdì 7 febbraio anche la fiera di arte contemporanea a prezzi accessibili Affordable Art Fair presso il Superstudio Più. La fiera terminerà il 9 febbraio e avrà la presenza di 85 gallerie internazionali con quadri, fotografi, lavori street art e grafiche.

Dal 7 al 9 febbraio ritorna a Eataly “Il mondo in un raviolo”. In queste giornate sarà possibile assaggiare un’ampia varietà di ravioli, proposti nelle loro interpretazioni tradizionali ma anche in quelle più innovative e gourmet.

Dal 6 febbraio e fino a domenica il Palazzo delle Stelline ospiterà la tre giorni dedicata all’olio. Il tema sarà “L’olio dei popoli” e verrà approfondito tramite incontri, lavoratori di assaggio e mostre d’arte.

L’ingresso per la prima volta è libero salvo le sessioni delle scuole di assaggio.

Dalle 19 al Leonardo Milan City Center ci sarà una serata di debutto per il nuovo format di aperitivi firmato da Fede Group, leader nel settore della ristorazione per l’hotellerie: i protagonisti saranno gli abbinamenti insoliti, pizza in teglia, firmata dall’imprenditore e food influencer Vincenzo Falconee preparata dai Maestri Pizzaiuoli Guido Palladino e Alberto Buonocore, e le bollicine di Ferrari Trento. Ma anche crocchè, arancine, montanare e per concludere in bellezza, straccetti di pizza fritta con Nutella.

A Cusano Milanino dal 6 al 9 febbraio c’è la Festa greca con street food e prodotti tipici. L’evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia Greca, con prodotti tipici del territorio.

Da lunedì 3 a domenica 9 febbraio la prima edizione del Fair Play Festival, in programma aCernusco sul Naviglio Città Europea dello Sport 2020 e e tappa del Giro d’Italia 2020.

Una settimana di eventi per celebrare e insegnare a grandi e piccini l’importanza del rispetto per gli avversari.

In occasione della World Interfaith Harmony Week indetta dalle Nazioni Unite, il Mudec propone Disordine & Armonia: uomini e donne, terre e cieli, una settimana di riflessioni e dialogo tra le religioni da lunedì 3 a sabato 8 febbraio.

Dal 7 al 16 febbraio all’interno del Garden Center di Rho, ci sarà “Phal in town. Le Phalaenopsis arrivano in città“. L’esposizione accoglierà un assortimento di orchidee.

Già in scena dal 30 gennaio al Teatro Martinitt di Milano lo spettacolo ‘L’Uomo Perfetto’, commedia con Milana Miconi (Velia), Nadia Rinaldi (Maria Eugenia) e Gianclaudio Caretta (Robbi)

Alla Fabbrica del Vapore c’è tempo fino al 9 febbraio 2020 per vedere la mostra sull’Esercito di Terracotta.

Trecento pezzi, tra soldati e oggetti, per “la più grande e completa ricostruzione” della colossale area archeologica.





Sabato 8 febbraio

Jameson Irish Whiskey torna a Milano con Jameson: il whiskey del tuo quartiere, il progetto sostiene iniziative sociali per rigenerare diversi quartieri, un brindisi alla volta.L’8 febbraio, la tappa sarà da Turné in Via Paolo Frisi 3.

Nel cuore del quartiere NoLo, in via Lambrate, sabato 8 e domenica 9 Febbraio “Retrograde” il mercatino dedicato esclusivamente ai capi d’abbigliamento vintage. Nel cortile anche food and beverage e DJ set.

I depositi del MUDEC – Museo delle Culture aprono in esclusiva grazie agli eventi “Aperti per voi” del Touring Club Italiano. In tutti gli ultimi sabati del mese fino a giugno 2020, i volontari del Touring accompagneranno i visitatori in un tour unico alla scoperta delle collezioni del museo.

L’associazione Hakuna Matata, in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il circolo culturale e ricreativo della banca, ha organizzato alle 21 ilconcerto del Coro Divertimento Vocale, nell’auditorium Don Besana di via Manzoni 50 a Busto Garolfo

Domenica 9 febbraio

Fino 21 marzo, presso il Cinemino di Milano è in programma la rassegna Éric Rohmer, un omaggio al maestro della Nouvelle Vague a 10 anni dalla morte e 100 dalla nascita.

Sarà l’ultimo giorno per visitare negli spazi dell’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, la mostra Troisi all’Anteo.

Fino all’1 marzo 2020 nella Sala Fallaci del Comune di Cologno Monzese la Mostra delle Macchine Leonardesche.

A Palazzo Reale la mostra “Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso in programma a Palazzo Reale fino al 1° marzo 2020.