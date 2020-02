Tutti gli eventi in programma a Milano per l'8 marzo 2020, giornata in cui si festeggia la Festa della Donna.

L’8 marzo è ormai da diversi anni considerato il giorno della la donna e sono tantissimi gli eventi in programma a Milano. La prima regola, per onorare questa grande festività è sicuramente quello di lasciare a casa mariti e fidanzati e di organizzare qualcosa esclusivamente con le donne che siano esse amiche o parenti. L’obiettivo principale è quello di divertirsi e di concedersi una serata completamente diversa rispetto al solito. Nella giornata però oltre al diversivo vanno anche ricordate le milioni di donne che hanno combattuto per difendere i propri diritti in ogni parte del mondo, oltre naturalmente a coloro che lottano ancora oggi per averli. Il simbolo per eccellenza relativo alla festa dell’8 marzo solo le mimose. Diversi locali e discoteche forniscono cena a tema, animazione e show case.

Le donne più esigenti possono decidere di festeggiare in un’altra tipologia di locale come ad esempio castelli, sfarzose ville, lussuosissimi hotel e teatri storici.





8 marzo 2020: gli eventi a Milano

Milano, offre tantissime e diverse idee per quello che concerne la festa della donna dell’8 marzo. Le più classiche sono sicuramente le cene tra amiche, in qualche bel ristorante o hotel ma è possibile anche optare per l’intrattenimento privato a domicilio. Il tutto potrà poi essere arricchito da strip divertimenti, comici e balli cubani. Ogni location fornisce così un programma o una serie di iniziative con relativo menù, intrattenimento e costo. Il locale chiamato Cà Solare di Trezzano situato sul Naviglio è ad esempio, considerato il luogo ideale per divertirsi e festeggiare come si deve questa festa.

In particolar modo Cà Solare di Trezzano mette a disposizione delle donne un ricco buffet e come intrattenimento dell’ottima musica. Nel buffet ci saranno nello specifico diversi antipasti, tre primi, due secondi e naturalmente non può mancare il dolce alla mimosa. Dopo la cena il divertimento è garantito con un apposito DJ che suonerà i migliori pezzi appartenenti alla musica degli anni ’70, ’80 e ’90 sia commerciale che latino americana. Diverso è invece il tipo di serata che si prospetta all’Hotel della Musica a Milano. La cena proposta è di altissima qualità in quanto vengono impiegate per la realizzazione delle pietanze ottime materie prime. Sarà possibile anche gustare le diverse tipologie di pizze arricchite e condite con sole verdure stagionali.

Il menù verrà poi completamente servito e per rendere magica la serata non mancherà di sicuro l’intrattatenimento. La cena, avrà inizio alle 20.30 con degli antipasti, diversi primi, secondi e naturalmente il dolce. La notte però è lunga e non finirà di certo dopo la cena ma proseguirà con tantissimo divertimento.

Leggermente diversa si prospetta la serata per quelle donne che decideranno di festeggiare l’8 marzo in una discoteca. La discoteca è sicuramente un modo davvero originale di festeggiare tra amiche in cui la protagonista sarà solo la donna.