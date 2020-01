Milano è una città che sa essere molto romantica: tutti i luoghi più belli di Milano dove trascorrere il San Valentino

Spesso si associa Milano al traffico, allo smog, al caos e al massimo, al suo Duomo. Ma la città ha moltissimo altro da offrire, come attrazioni e luoghi che possono essere molto romantici e teatro di momenti indimenticabili con la propria dolce metà, soprattutto in occasione di San Valentino. Una passeggiata mano nella mano all’ombra di Cupido è possibile, quindi vediamo insieme alcuni di questi posti.

San Valentino: i luoghi romantici a Milano

Brera: Orto Botanico

L’Orto Botanico di Brera non è solamente un giardino, bensì un angolo di paradiso dove godere serenità e quiete. Spesso sfugge allo sguardo dei distratti turisti o passanti che si dirigono verso la nota Pinacoteca di Brera. L’Oasi è una vera e propria sorpresa nonché un posto intriso di storia. Alberi da esplorare, le settecentesche vasche ellittiche, le vestigia architettoniche e le aiuole in mattoni, curate nei minimi dettagli grazie ad un’attenta opera di restauro, sono solamente alcune delle attrazioni principali di cui godere mano nella mano con la propria amata.

Il tetto del Duomo di Milano

Il Duomo di Milano è un monumento famoso in tutto il mondo, invidiato ad ogni latitudine.

Tutta la struttura merita di essere visitata, ma mentre l’interno può essere più interessante per i fedeli e gli appassionati di arte e cultura, il suo tetto può essere teatro di una romanticissima passeggiata con il proprio partner, magari ammirando un meraviglioso tramonto visto dall’alto. Le terrazze hanno una superficie totale di oltre 8.000 mq, piastrellata con marmo di Condoglia, e sono raggiungibili sia a piedi “scalando” 200 scalini, che in ascensore.

I navigli

Volendo passare un’intera giornata romantica nella splendida Milano, non è possibile non comprendere nel proprio tragitto una passeggiata in uno dei luoghi più suggestivi della città, ovvero quello dei Navigli. La tipica atmosfera romantica, a tratti retrò, è la cornice perfetta per godere di qualche attimo d’amore.





Pinacoteca di Brera

Se il momento del primo bacio non è ancora arrivato, la soluzione la può offrire sicuramente la Pinacoteca di Brera, un luogo ricco di arte, cultura e romanticismo.

Portare la propria amata di fronte al dipinto di Hayez, può essere sicuramente un’ottima idea per dare inizio ad una storia d’amore si spera interminabile.

Via Sant’Agnese e il suo parchetto

Situato a due passi dalla Cattolica di Milano, il poco frequentato parchetto di via Sant’Agnese è il luogo ideale per scambiarsi una duratura promessa d’amore. Il luogo è molto suggestivo, grazie anche alle rovine che lo circondano, quindi tutto il momento sarà particolarmente epico.

Piazza Eleonora Duse

Nel Quadrilatero del Silenzio, ubicata perfettamente al centro, troviamo Piazza Eleonora Duse. Il posto è dedicato all’attrice italiana che in vita è stata l’amante di D’Annunzio. La piazza è colma di rose bianche e il romanticismo delle facciate dei palazzi che vi si affacciano, è innegabile. Un luogo davvero mistico.

Elencare tutti i luoghi realmente romantici dell’immensa città di Milano in poche righe, non è certamente semplice. In realtà per fare una passeggiata all’insegna dell’amore, c’è solamente l’imbarazzo della scelta. Ovviamente per concludere la giornata, l’ideale è una bella cena a lume di candela in uno dei numerosi ristorantini tipici.