Tra concerti, spettacoli teatrali e sagre è impossibile rimanere a casa nel weekend del 24, 25 e 26 gennaio a Milano.

Un weekend fitto di eventi da non perdere quello del 24, 25 e 26 gennaio a Milano. Il capoluogo meneghino un mese dopo Natale offre numerose proposte adatte a tutte le esigenze per rendere queste giornate davvero uniche e rilassanti.

Milano: gli eventi del weekend dal 24 al 26

Il calendario degli eventi è molto fitto, dal concerto di Rkomi al Fabrique al ritorno della Triennale open night passando anche dal tradizionale Cimento invernale in questo week end sarà impossibile annoiarsi.

Venerdì 24 gennaio

Per gli amanti del jazz il Blue Note di Milano ospiterà Fabio Concato, venerdì 24 e sabato 25 gennaio. Inizia anche Crossover Fridays sette artisti crossover di fama internazionale, faranno da docenti a sette giovani e/o gruppi under35 selezionati dal Direttivo Artistico di Milano Classica. In serata andrà in scena il Concerto di Moa Holmsten: tributo a Bruce Springsteen al Serraglio.

Il Teatro Dal Verme ospiterà invece Amy: inconsapevole diva, concerto-spettacolo. La Triennale aprirà le porte la sera per il ritorno della Triennale Open Night con visita guidata e performance sonora. Per i più piccoli da giovedì 23 gennaio fino a domenica 26 al Mediolanum Forum ci sarà lo spettacolo Disney on Ice: Frozen, il Regno di Ghiaccio.

Sabato 25 gennaio

Nel sabato sera milanese c’è spazio anche per Joe Bastianich in concerto all’EcoTeatro e per i Punkreas, il concerto evento all’Alcatraz con ‘O Zulù e Modena City Ramblers. Nel week end milanese la ciliegina sulla torta è Rkomi in concerto al Fabrique il 25 e il 26 gennaio. In giornata sarà anche possibile accedere al Duomo con visite guidate grazie all’iniziativa Il Duomo ai tempi di Leonardo. Al Cam il Baratto dei bambini e dei ragazzi.

Domenica 26 gennaio

A mezzanotte l’appuntamento è nei pressi della Canottieri San Cristoforo per il Cimento invernale, un tuffo nel freddo naviglio grande.

Per i meno coraggiosi il tradizionale Cimento si terrà invece alle 12. Domenica 26 gennaio sarà l’ultimo giorno possibile per ammirare, al Museo Diocesano di Milano, “L’adorazione dei Magi“, la splendida opera di Artemisia Gentileschi. Dalle 20:30 laVerdi all’auditorium di Milano per un tributo sinfonico ai Pink Floyd.





Giornata della Memoria

Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria, alcuni eventi per non dimenticare iniziano a Milano già nel weekend. Venerdì 24 e sabato 25 gennaio allo spazio Banterle Etty Hillesum, la ragazza che non voleva inginocchiarsi. Domenica 26 gennaio ci saranno invece le visite guidate agli ex Bunker Breda a Sesto San Giovanni. Domenica 26 e lunedì 27 in occasione della Giornata della Memoria 2020 al Memoriale della Shoah ci sarà un open day.

La biblioteca degli Alberi ha organizzato per domenica 26 gennaio un laboratorio per i più piccoli. Nella stessa giornata all’auditorium Stefano Cerri si potrà incontrare Franco Perlasca.