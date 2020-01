Carnevale 2020 Milano: tutti gli eventi in città

Il Carnevale è alle porte e in molti si domandano cosa fare: tutti gli eventi più importanti in programma a Milano

Cosa fare a Milano a Carnevale 2020? Semplice: godersi ancora questa festività quando nel resto delle città italiane è già finita. Ebbene sì, il Carnevale di Milano come ogni anno sembra essere un tantino in ritardo, eppure dietro questa scelta si nasconde una tradizione secolare.

L’arcidiocesi del capoluogo della Lombardia infatti osserva il rito ambrosiano. Questa particolare usanza religiosa determina l’inizio della Quaresima la prima Domenica successiva al Mercoledì delle Ceneri.

La data di inizio del Carnevale di quest’anno è il 9 Febbraio e si concluderà il 25 Febbraio, il Martedì Grasso. I temi che via via il comune di Milano ha deciso di sfoggiare negli anni sono stati sempre sorprendenti: nel 2019, ad esempio, si è celebrato il 500° anniversario del maestro Leonardo Da Vinci, ma cosa accadrà quest’anno ve lo sveliamo subito.

Carnevale 2020 a Milano

In questo periodo dell’anno la città si colora come poche altre volte e si riempie di sfilate e coriandoli per tutte le vie principali.

In questa città, più che altrove, si avverte particolarmente il senso di appartenenza alle origini culturali e storiche di questa festa. Da San Babila a Corso Venezia, fino al Duomo, partirà la classica sfilata dei carri, che resta uno dei momenti più seguiti e interessanti dell’intero evento.

L’idea che il Carnevale si identifichi con la classica passeggiata lungo i viali con maschere e carri, però, su Milano risulta piuttosto demodé. Per gli adulti più esigenti, infatti, che vogliono godersi il Carnevale in prima persona e non da semplici spettatori, vi sono molti locali e discoteche del centro città che offrono serate danzanti a tema, soprattutto il Giovedì Grasso.

Sfoderare un look classico, o trasgressivo è semplice nella metropoli lombarda: basta cercare la serata più adatta al proprio stile e il gioco è fatto.

Per la serata del 25 Febbraio Il The Club organizza la serata Nessun Dorma. Il 28 Febbraio vi sono serate al Milano Cafe, 55 Milano e Old Fashion. Sabato 29 Febbraio il Carnival Party è al Alkimy e al The Beach. Ognuna delle location renderà noto il programma della serata a breve e offrirà serate danzanti o la formula di aperitivo e cena + serata Dj Set. Chi non ama chiudersi in un locale può comodamente travestirsi e gironzolare per le vie della città, la festa dura tutto il giorno e anche tutta la notte, no stop!





Due chiacchiere a Milano

L’aspetto gastronomico non è da sottovalutare. In questo periodo dell’anno a Milano, infatti, si può gustare il dolce tipico del luogo che ha spopolato in tutta la penisola: le chiacchiere.

Pochi ingredienti come uovo, burro, farina e zucchero per una bontà cotta al forno o fritta. Nella stessa zona, potrete gustare anche i famosi tortelli che non sono quelli in brodo, ma quelli fritti e ripieni di crema ottenuti dallo stesso impasto delle chiacchiere.

Le curiosità del Carnevale milanese

Come avrete notato dalle date del Carnevale milanese, nel capoluogo lombardo la festività non termina il Martedì Grasso come nel resto d’Italia. A Milano il Carnevale si conclude con il Sabato Grasso. Questo differimento è legato a Sant’Ambrogio, il Patrono della città, il quale essendo impegnato in un pellegrinaggio, chiese alla popolazione di aspettare il suo rientro per dare inizio alle dovute liturgie quaresimali. Da qual momento si istituì la tradizione ambrogiana che identifica il rito delle Ceneri la prima Domenica di Quaresima.