Il capolavoro architettonico della Piscina Cozzi si trasformerà nel weekend in una sala cinematografica grazie al maxi schermo del Cinema Bianchini

Ancora per pochi weekend sarà possibile godersi la visione di un film in una location del tutto inaspettata e suggestiva. Ogni sabato e domenica infatti, il maxi schermo del Cinema Bianchini illuminerà la Piscina Cozzi, capolavoro architettonico, con una selezione di titoli di film.

Il Cinema Bianchini in Piscina Cozzi

Non solo sarà possibile vivere l’esperienza di una sala cinematografica in un luogo incredibile ma sarà anche possibile arricchire la vostra serata con ulteriori proposte.

Tutto sarà tematizzato, dagli allestimenti, alle musiche fino alle divise del personale. Inoltre, per sole 32 persone l’esclusiva possibilità di abbinare alla visione del film una cena. Saranno proposte quattro tipologie di menù: di mare, di terra, vegetariana e vegana, oltre alla possibilità di avere dei piatti personalizzati sulla base di eventuali intolleranze o allergie.

In aggiunta, sarà programmato un palinsesto di eventi tra cui spettacoli con dimostrazioni di battaglie navali in acqua, esibizioni di tuffatori professionisti, presentazioni di grandi registi e proiezioni tematiche.

Prima della proiezione di ogni film, un divertente e interessante cinegiornale racconterà la storia della Piscina Cozzi.

I biglietti sono suddivisi a seconda del servizio richiesto: 12 euro per l’accesso in esclusiva alla struttura e proiezione del film oppure 37 euro per l’accesso in esclusiva alla struttura, proiezione del film e cena di quattro portate. Bambini gratis: per ogni adulto pagante, un bambino fino a 5 anni entra gratis. Per biglietto con cena il bambino fino a 10 anni, se condivide il menù dei genitori, entra gratis.