A pochi giorni dall'inizio della Milano Fashion Week uomo 2020 sono state annunciate le date delle sfilate e i nomi dei marchi che parteciperanno.

Si aprirà il 10 e si concluderà il 14 gennaio la Milano Fashion Week 2020 dedicata alla moda uomo. Saranno 80 in totale le collezioni presentate durante questa edizione. La Camera della moda italiana ha spiegato attraverso una nota che le presentazioni su appuntamento sono 5, 19 gli eventi moda e 6 quelli culturali.

Milano Fashion Week uomo 2020

Ad aprire le danze sarà Dsquared2, seguito dalle sfilate di Iceberg, Miaoran, Msgm, N.21, Prada e Salvatore Ferragamo. Si occuperà di concludere la settimana della moda Gucci. Il 2020 sarà anche l’anno dei debutti per Fabio Quaranta, Han Kjøbenhavn e Reshake. “Siamo molto soddisfatti della collaborazione con il British Fashion Council e Confartigianato Imprese – ha scritto in una nota il presidente di Camera nazionale della moda italiana (Cnmi), Carlo Capasa -. Siamo grati al Mise e Ice per il loro supporto.

Come Cnmi siamo convinti che la collaborazione con Bfc sia, per entrambi, una preziosa opportunità per realizzare un importante lavoro di congiunzione e unione tra i nostri mondi”.





È proprio grazie alla collaborazione con il British Fashion Council che parte della London Fashion Week sarà integrata alla manifestazione meneghina. “Questo progetto darà a Cnmi la possibilità di espandere i suoi orizzonti e di rendere Milano Moda uomo ancora più internazionale. Ospitare le sfilate di stilisti emergenti internazionali è una sfida che ci entusiasma. Come Cnmi siamo felici di accogliere a Milano un pubblico internazionale, con la volontà di creare un’atmosfera confortevole. Ci auguriamo che poter conoscere e osservare studenti promettenti del mondo della moda, in arrivo dal Regno Unito, possa farci scoprire quali saranno le prossime evoluzioni nel mondo della moda e i trend delle nuove generazioni”.