Cosa fare durante l'Epifania 2020? Ecco tutti gli eventi in programma a Milano per il weekend lungo: da Sabato 4 a Lunedì 6 Gennaio.

L’Epifania è l’ultimo giorno di festa che chiude definitivamente il periodo di pranzi, cene e gite in montagna. Non per questo però bisogna passarlo rintanati in casa, pensando all’imminente rientro in ufficio. Infatti, sono previsti molti eventi per il weekend lungo che va dal 4 al 6 di Gennaio. Vediamo quindi cosa fare durante l’Epifania 2020 a Milano.

Cosa fare per l’Epifania 2020 a Milano

Come ben si sa il 6 Gennaio è il giorno in cui i Re Magi portano i doni a Gesù bambino e, come ogni anno, sarà possibile rivivere il loro percorso. La manifestazione partirà da Piazza Duomo alle 11:30, quando i Re, la Banda Civica, dame e gentiluomini in costume, si incontreranno e accoglieranno i presenti. Passando per via Torino la sfilata arriverà fino alle Colonne di San Lorenzo, alle 12:15, in cui si incontrerà Erode.

Alle 13:00 l’evento si concluderà davanti alla basilica di Sant’Eustorgio, con l’offerta di doni alla Sacra Famiglia. Si racconta che proprio in questa chiesa siano sepolte le spoglie dei Magi. È proprio per questo che in cima al campanile, anzi che una classica croce, sorge una stella a otto punte.





Sempre il Lunedì è previsto l’ultimo appuntamento con lo show di acqua e luci in Darsena. È l’ultima chiamata quindi per chi non ha ancora avuto la possibilità di rimanere a bocca aperta davanti a getti d’acqua fino a 80 metri. Gli spettacoli saranno alle 18:00, alle 19:00, alle 20:00 e alle 21:30, orario in cui l’atmosfera sarà arricchita da giochi pirotecnici. Sabato 4 Gennaio, dalle 16:00, partirà un tour per scoprire l’Area Archeologica e i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti.

La conclusione del tour sarà ad alta quota, sulle terrazze del Duomo.

Inoltre, come ogni prima domenica del mese dal 2014, il 5 Gennaio si svolgerà Domenica al Museo. L’iniziativa permette l’ingresso gratuito in molti musei e parchi archeologici statali.