Eventi di moda, fotografia, libri e architettura: il 2020 si prospetta un anno con un palinsesto imperdibile per la città di Milano.

Dalla moda al design passando per sport, cibo e cultura. Il 2020 sarà un anno ricco di eventi imperdibili a Milano. L’Amministrazione comunale ha infatti organizzato una serie di iniziative, in collaborazione con associazioni del settore e privati, per regalare ad abitanti e turisti un anno da non dimenticare.

Eventi Milano 2020: Fashion week

Ad aprire le danze sarà la tanto attesa Fashion week, la settimana della moda organizzata dalla Camera Nazionale della Moda italiana durante la quale i principali designer e stilisti presenteranno le collezioni autunno/inverno nelle passerelle milanesi. Dal 10 al 14 gennaio inizierà l’appuntamento internazionale con della Milano Moda Uomo, con la presentazione delle novità maschili delle più importanti marche emergenti della Moda italiana.

Seguiranno le sfilate della Milano Moda Donna, la settimana dedicata alla moda femminile.

Presentazioni ed eventi che porteranno sulle passerelle nazionali più di 160 collezioni dal 18 al 24 febbraio 2020. Tutti i talenti emergenti della moda italiana mostreranno a buyers e ospiti le loro migliori creazioni relative alle collezioni autunno/inverno 2020/21.

Eventi Milano 2020: musei, arte e design

Dalle passerelle ai musei, con la Milano Museo City, un viaggio alla scoperta delle ricchezze della città. L’evento punta infatti a promuovere il patrimonio artistico e museale della città con oltre 80 sedi coinvolte, tra le quali case museo, atelier artistici e musei d’arte. Un’iniziativa che trasformerà Milano in museo aperto ricco di mostre e laboratori per grandi e piccini. Il mese di marzo proseguirà con la Milano Digital Week, quattro giorni dedicati all’innovazione digitale con occasioni di confronti e riflessione per cittadini, visitatori, aziende e università.

Aprile sarà invece dedicato ad arte e design, con la Milano Design Week dal 21 al 26 aprile, e con il Salone internazionale del Mobile che come sempre farà da protagonista.

In contemporanea anche gli eventi organizzati in giro per la città, Fuorisalone, con esposizioni temporanee organizzate in diverse aree urbane. Nello stesso mese anche la Milano Art Week, settimana dedicata all’arte moderna.





Primavera 2020, a suon di musica e assaggi

Maggio sarà invece un mese caratterizzato dalla musica, che porterà a Milano una ventata di primavera con la Milano Piano City. Concerti di pianoforte gratuiti in tutta la città, dai cortili a piazze e terrazze, dall’alba fino al tramonto. Eventi da godere gustando l’ottimo cibo che sarà il protagonista della Milano Food City. Non solo, maggio offrirà anche una serie di iniziative per gli appassionati di architettura con lezioni, workshop e conversazioni durante la Milano Arch Week.

Un palinsesto ricchissimo, quello di maggio, in attesa del ritorno della Milano Fashion Week, con la presentazione dal 20 al 23 giugno delle più importanti collezioni uomo e donna per la primavera/estate 2020.

Sempre a giugno anche la Milano Photo Week, una settimana di mostre, laboratori, finissage, opening e proiezioni in 100 differenti sedi della città.

Autunno 2020, dalla moda allo sport

Settembre sarà uno dei mesi più ricchi di iniziative con la presentazione delle collezioni primavera/estate 2021 e con la Milano Green Week, per la promozione di uno stile di vita in armonia con l’ambiente. Non solo, anche il cinema avrà il suo momento di gloria con la Milano Movie Week, con anteprime e conferenze in tutta la città metropolitana.

E finalmente arriva lo sport, con la Milano Calcio Week, la Milano Bike Week e, a ottobre, la Milano Montagna Week. Il mese di settembre vedrà inoltre la Milano Pet Week, settimana dedicata ai migliori amici degli esseri umani.

Infine novembre chiuderà in bellezza l’anno con la Milano Book City, manifestazione dedicata al mondo dell’editoria, ai libri e alla lettura. Tanti gli incontri con autori, mostre e maratone di lettura con oltre 1000 appuntamenti in tutta la città. Last but not least, la Milano Music Week, settimana dedicata alla musica con concerti, dj set e show-case per tutti i gusti.