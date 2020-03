A'Vucciria: la tradizione siciliana arrivata a Milano in formato street food.

Per chi adora le specialità della cucina siciliana e vuole mangiarle anche nella città di Milano, vi è un ristorante che è specializzato nella preparazione dei più famosi e prelibati piatti della tradizione della Sicilia. Il ristorante A‘Vucciria a Milano è il punto di riferimento per chi ricerca un ristorante a conduzione familiare, accogliente e confortevole, dove i piatti della gastronomia siciliana vengono preparati con ingredienti di primissima qualità.

A‘Vucciria: il menu

A’Vucciria nasce dopo l’esperienza pluridecennale nella vendita di prodotti tipici siciliani presso sagre, manifestazioni, eventi culturali, ecc. Visto l’apprezzamento dei clienti, si è deciso di passare dallo street food all’apertura di un ristorante a Milano, fornendo la stessa professionalità e competenza.

Il locale ha un menu ricco e variegato che comprende tutte le principali specialità della cucina siciliana e anche alcuni piatti rivisitati.

Nel menu sono presenti piatti per vegetariani o per intolleranti al glutine, così da offrire una scelta completa e variegata. Nel menu delle A’Vucciria non poteva non mancare il classico pane ca meusa (panino con la milza), diventato il simbolo della gastronomia siciliana. Per chi non ama i sapori forti come quello del panino ca meusa, si consiglia di assaggiare le arancine al ragù o nella versione con prosciutto e mozzarella, un piatto unico da consumare anche a pausa pranzo.

Il ristorante è perlopiù specializzato nella preparazione di piatti semplici e gustosi, per consentire ai clienti di provare le specialità siciliane anche nei ritagli di tempo. Nel ristorante è stato allestito un banco di rosticceria, dove i clienti possono scegliere tra diverse prelibatezze: pane e panelle, pane ca meusa, le arancine con diversi ripieni, i panzerotti fritti e tanto altro.

Tutti i piatti della rosticceria sono serviti caldi e preparati al momento, per offrire prodotti sempre freschi e saporiti.

Nel menù della A’Vucciria non potevano assolutamente mancare i gustosi dolci della tradizione siciliana, preparati con ingredienti freschi e provenienti da aziende siciliane. Nel menu dei dolci sono stati inseriti i tanto apprezzati cannoli ai canditi, al pistacchio e con gocce di cioccolato. Le cassate siciliane sono una vera e propria delizia, ed è possibile ordinarle per festeggiare compleanni o altre occasioni speciali. Per accompagnare le gustose prelibatezze della gastronomia siciliana, A’Vucciria propone una selezione di birre artigianali, prodotte nella regione siciliana.

Tutte le specialità della A’Vucciria possono essere consegnate a domicilio o si possono ritirare presso le diverse sedi.

Nel ristorante sono disponibili diversi a posti a sedere per consumare pranzi e cene in compagnia di amici e familiari.





I punti vendita

A’Vucciria ha fin da subito conquistato il palato di molti clienti e per questo motivo sono stati aperti diversi punti vendita, che garantiscono gli stessi standard di qualità e offrono il medesimo menù degli altri locali. I punti vendita di A’Vucciria sono presenti a Milano in diverse sedi:

– Corso Buenos Aires

– Via Paolo Sarpi

– Via Torino

– Via Vitruvio

– Viale Gorizia.

Tra i punti vendita aperti di recente, si segnala anche quello di Pavia, presso il Corso Cavour, inoltre si stanno programmando nuove aperture in altre regioni.

Tutti i ristoranti A’Vucciria sono aperti 7 giorni su 7 con il seguente orario, dalle 10:00 alle 02:00 di notte.

È sempre attivo il servizio d’asporto e la consegna a domicilio, inoltre si effettuano consegne presso uffici e attività commerciali.