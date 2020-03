La pasticceria Rinaldini è al centro della città di Milano: un luogo perfetto per le merende anche a casa e per gli eventi speciali.

Profumo di dolcezza e un’ondata di fucsia: questo è esattamente ciò che si trova nella pasticceria Rinaldini di Milano, ma non solo. A pochissimi passi da Duomo, Scala e Galleria, si trova un regno pieno di torte, macaron e molto altro. Già a dall’esterno, a vedere la vetrina, si ha subito un’idea chiara di quello che si proverà seduti a quei tavolini. I 12 metri delle vetrine sono allestite con ogni tipo di dolciume, ma anche da proposte salate e tipiche romagnole. Ad esempio i caratteristici cassoni, anche in versione da passeggio. E poi 16 diversi gusti di gelato, ognuno mantecato nel laboratorio che si trova al piano di sotto.

Rinaldini, la pasticceria con più stile a Milano

Proprio il gelato è il fulcro del menu che si trova su ognuno dei tavoli posizionati sul soppalco, pronti ad accogliere circa 25 persone.

I gusti vanno da mandorla con mandarino di Ciaculli al fiordilatte con crema di nocciola Matilda, oppure zabaione con sbrisolona e dulce di leche con arachidi salate. Le coppe, che vanno dai 6 agli 8 euro, sono disponibili durante tutta la giornata. Anche come pranzo e cena. Poi ci sono le insalate di frutta, compresi i minestroni ghiacciati – magari all’ananas -.





Il menu e i prezzi da Rinaldini

Ma andiamo con ordine e ricominciamo dalla colazione, servita al tavolo o al bancone. La formula è quella all’italiana, quindi completa di croissant, brioches e cappuccini. E ancora spremute di agrumi, estratti di frutta e verdura. Ci sono poi le già citate insalate di frutta con yogurt e mele. Per chi preferisce la versione della colazione salata si possono ordinare anche le uova e il pane con il burro spalmabile.

Le vere star del menu di Rinaldini sono sicuramente i Macaral, una versione speciale dei classici macaron. Ciò che li rende speciali sono gli ingredienti utilizzati per la loro preparazione, tutti provenienti dalla nostra penisola e 100% naturali. Si possono gustare al tavolo durante una merenda, oppure portare a casa per un’occasione speciale. Si può ordinare una scatola da 4 pezzi al prezzo di 10 euro, fino a 25 al costo di 48 euro.

Così come i Chococolor: praline di cioccolato colorate in base al gusto interno. Le favolose scatole dal packaging fucsia fanno dagli 8 ai 29 euro, da quattro fino ai 25 pezzi. Per un piccolo sfizio dal gusto fresco si possono chiedere delle gelee, al gusto di frutta ma anche di fiori.

Le loro forme ricordano la materia prima da cui sono ricavati. Per acquistare queste bombe di sapore le condizioni sono uguali a quelle dei cioccolatini colorati, sia nel prezzo che nella quantità. Ci sono anche le Gnambelline, delle ciambelle glassate che risultano una gioia per gli occhi e anche per il palato. Il menu poi è pieno di proposta di ogni tipo, come le torte dalla più classica sacher fino a quella con i gusti tropicali.

Nel caso in cui vi siate innamorati follemente di questi dolci potrete averli anche durante gli eventi che vi rimarranno nel cuore. Da Rinaldini potrete progettare la vostra torta nuziale o per tutte le grandi occasioni, così come i confetti. I prezzi in questo caso varieranno in base al progetto che concorderete insieme allo staff.

Vi assicuriamo che l’impatto visivo sarà pazzesco e il sapore sarà esplosivo. Non mancano nemmeno le proposte classiche e tradizionali, come i panettoni e le colombe.