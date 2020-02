Il Foresta Woodbar è quello che si può definire un concept-bar: nel cuore di Milano permette di immergersi in atmosfere uniche e particolari.

Foresta Woodbar Milano è il nuovo concept-bar situato vicino a Porta Ticinese in una delle zone più centrali della città.

Suddiviso in due parti comunicanti: interna ed esterna, il locale è ispirato al tema foresta che qui viene rivisitato in chiave di design offrendo atmosfere suggestive ed uniche nel suo genere. Se la parte interna è di sicuro impatto visivo, irrinunciabile si rivela essere la zona esterna, una vera “garden box”, confortevole ed evocativa, delimitata da vetro e legno, che ricorda un giardino d’inverno. Il ricorso a colori caldi, arredi in legno ed il largo impiego di piante ornamentali rendono il Foresta Woodbar una tappa irrinunciabile, una “foresta cittadina”, un’oasi di pace e gusto nel centro della città di Milano.

Foresta Woodbar Milano: il menu

Non solo design e impatto visivo negli arredi ricercati ma anche grande attenzione alle pietanze; è questa l’idea alla base del locale che propone un menù nuovo e ricercato.

Si inizia con la colazione in cui vengono serviti croissant, torte realizzate con ingredienti naturali, yogurt, frutta fresca e proposte salate; sono disponibili anche varianti per celiaci ed intolleranti al lattosio. Si prosegue a pranzo con un’ampia offerta di piatti “espressi” per una pausa breve oppure primi più ricercati con pasta fresca fatta in casa, insalate gourmet o ancora pietanze fredde nella stagione più calda. La serata si conclude, dalle 18 alle 22, con il celebre aperi-cena, momento in cui cocktail internazionali, alcolici e analcolici, realizzati dalle sapienti mani di barman creativi, si fondono con i più svariati aperitivi e finger-food per un momento di convivialità informale senza rinunciare ai piaceri del palato; l’aperi-cena è accompagnato da musica dal vivo, dj-set, ed eventi ad hoc.

Nel fine settimana, il sabato, è invece la volta del brunch, una proposta in grado di fondere colazione e pranzo in un pasto unico con proposte inusuali ed interessanti, adatte per tutti i gusti: sia per i grandi e che per i piccini.





Prezzi alla porta di tutti

Foresta Woodbar è un locale di design che mantiene i propri prezzi competitivi e alla portata di tutti. Il brunch, ad esempio, viene proposto in varie declinazioni, per accontentare anche i clienti più esigenti. È possibile scegliere fra la versione Foresta, più completa, a 14 euro, l’opzione alla carta, al prezzo di 10 euro oppure il Brunch Bimbi appositamente creato per i più piccoli al prezzo di soli 6 euro. Le pietanze principali per il pranzo, così come le proposte per la colazione, hanno prezzi variabili ma in linea con l’offerta della città di Milano.

Servizi esclusivi per privati e aziende

Il locale organizza eventi a beneficio di sia di aziende che di privati: feste di compleanno, feste di laurea, addii al nubilato e al celibato o ancora eventi appositamente dedicati per i più piccoli, solo solo alcune delle proposte del Foresta Woodbar.

Esistono poi una serie di opportunità studiate per le aziende quali organizzazione eventi e cene aziendali, catering e molti altri servizi attivabili e prenotabili su richiesta contattando direttamente il locale. I preventivi sono interamente personalizzabili sulla base delle esigenze individuali e il personale del Foresta Woodbar, forte di una pluriennale esperienza nel settore, sarà ben lieto di fornire suggerimenti utili per ottenere il perfetto connubio fra il proprio budget di spesa ed un risultato finale ottimale. Il locale, con 100 posti a sedere, è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 24; unico giorno di chiusura la domenica. Il venerdì e sabato, giornate di maggiore afflusso, è sempre consigliabile prenotare ed in genere, per comitive o gruppi numerosi, è bene riservare un tavolo anche durante la settimana per assicurare la piena disponibilità del locale per la giornata e l’orario desiderati.