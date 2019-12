26 dicembre: dove fare acquisti a Milano

Tanti grandi marchi tra le insegne che hanno deciso di aprire i punti vendita di Milano nella giornata del 26 dicembre.

Il 26 dicembre è una di quelle giornate rimaste nel limbo delle aperture straordinarie di negozi e centri commerciali. Sta infatti al singolo titolare o alla catena valutare l’eventuale apertura per la giornata successiva al Natale, in cui generalmente supermercati e grandi magazzini chiudono per tutta la giornata. Nella città di Milano sono numerose le attività commerciali che hanno deciso di accogliere i clienti a Santo Stefano, tradizionalmente votata a gite fuori porta o passeggiate in centro con la famiglia.

26 dicembre: i negozi aperti a Milano

Nella particolare giornata di Santo Stefano non tutti i negozi sono aperti al pubblico, motivo per il quale per i clienti potrebbe essere utile consultare i siti dei punti vendita o telefonare per un ulteriore conferma. A Milano, ad esempio, il supermercato Gigante di via Lorenteggio è aperto dalle 8 alle 20 con orario continuato mentre la Pam via Bazzini è aperta solo con orario mattutino.

Per quanto riguarda i centri commerciali il Fiordaliso Rozzano apre regolarmente dalle 9 alle 21. Lo stesso vale per il Gigante di Assago, i grandi centri Ikea di Carugate, Corsico e San Giuliano Milanese e il Vulcano di Sesto San Giovanni.





La polemica dei sindacati

Da tempo, ormai, le aperture straordinarie di centri commerciali e supermercati sono al centro delle polemiche di lavoratori e sindacati che vogliono vedere riconosciuti i diritti delle categorie, spesso costrette a lavorare anche nelle giornate di festività. “Da quanto orari e aperture dei negozi sono stati liberalizzati con il Decreto Salva Italia abbiamo assistito ad un inutile dibattito tra le forze politiche di tutti gli schieramenti. In molti si sono dichiarati contro le aperture selvagge e hanno sostenuto le necessità di rivedere una norma che danneggia i lavoratori, ma non è cambiato nulla“.