Dieci anni di dualità scuola-lavoro: il bilancio di Allianz Italia

Allianz Italia compie dieci anni nel suo progetto di integrazione scuola-lavoro: formazione duale, attestati riconosciuti in Europa e percorsi che hanno già favorito inserimenti stabili in azienda

Il 6 marzo 2026 Allianz Italia ha celebrato il decennale del progetto Dualità Scuola-Lavoro presso l’Auditorium della Torre Allianz a Milano. L’iniziativa promuove l’integrazione tra formazione scolastica e inserimento professionale seguendo il modello tedesco. In dieci edizioni il programma ha coinvolto circa 300 studenti di licei e istituti tecnici dell’area milanese e di Saronno.

Il percorso prevede percorsi biennali di apprendistato con contratti part-time al 30% e la certificazione europea DUAL.Project, riconosciuta per la formazione duale.

Un modello operativo e i numeri chiave

Il progetto prevede che Allianz assuma annualmente 30 giovani per ciascuna edizione con un contratto di apprendistato part-time al 30%. Il rapporto contrattuale contempla una retribuzione annua lorda di 8.000 euro e i relativi benefit aziendali. Gli studenti provengono da sette scuole partner, tra licei scientifici, classici, linguistici, delle scienze umane e istituti tecnici. Il percorso alterna periodi di formazione in azienda e attività scolastiche, in linea con la certificazione europea DUAL.Project. In dieci edizioni otto sono state completate e 211 diplomati hanno ottenuto l’attestato finale; al momento della celebrazione due edizioni erano in corso con altri 60 studenti coinvolti.

Struttura del percorso

La formula prevede che durante l’anno scolastico gli studenti trascorrano tre giorni al mese in azienda. Nei mesi estivi sono inseriti a tempo pieno nelle diverse aree aziendali. In questo modo vivono un’esperienza formativa on the job che integra didattica e pratica professionale.

Al termine del biennio i partecipanti conseguono l’attestato Junior Specialist in Insurance and Financial Services, certificato DUAL.Project. Il documento costituisce un elemento distintivo nel curriculum e può essere valorizzato nel colloquio del nuovo esame di maturità. Il percorso è studiato per favorire l’inserimento professionale nel settore assicurativo e finanziario.

Impatto sui giovani e sul sistema formativo

Il progetto produce risultati misurabili nella formazione e nell’orientamento professionale degli studenti. Testimonianze di partecipanti attuali ed ex partecipanti evidenziano un cambiamento nelle scelte accademiche e nel rapporto con il lavoro.

Studenti che seguono il percorso riferiscono di vivere contemporaneamente il ruolo di dipendenti e quello di studenti, esperienza che favorisce decisioni universitarie più consapevoli. Molti ex partecipanti hanno orientato gli studi verso l’economia e le discipline STEM, a conferma dell’impatto sul capitale umano.

Il progetto facilita inoltre l’inserimento nel mercato del lavoro. Sette ex partecipanti sono stati assunti da Allianz con contratto a tempo indeterminato dopo il percorso universitario, indicazione della capacità del percorso di creare sbocchi occupazionali concreti.

Questa modalità di alternanza contribuisce a ridurre il divario tra istruzione e lavoro, offrendo agli studenti esperienze pratiche ripetute e valutabili. Il modello è pensato per sostenere transizioni professionali dirette nel settore assicurativo e finanziario.

Effetto sistema e collaborazioni

Il modello, pensato per sostenere transizioni professionali dirette nel settore assicurativo e finanziario, ha rafforzato la cooperazione tra soggetti pubblici e privati. Alla cerimonia del 6 marzo 2026 erano presenti rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Camera di Commercio Italo-Germanica e i vertici di Allianz. Questa sinergia ha consentito di consolidare il modello e di avviare un monitoraggio strutturato dei risultati. La cooperazione con AHK Italien ha favorito la certificazione secondo standard tedeschi. I protocolli firmati con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero del Lavoro hanno sancito la qualità del progetto come best practice nel contesto nazionale. Il modello rimane soggetto a monitoraggi periodici per valutare scalabilità e impatto nel medio termine.

Riconoscimenti, risultati e prospettive

Il modello ha ottenuto riconoscimenti formali che ne facilitano la trasferibilità. Ha ricevuto la certificazione DUAL.Project dalla Camera di Commercio Italo‑Tedesca e il riconoscimento come modello qualificato da DUAL.Concept. Tali attestati hanno reso il percorso immediatamente spendibile anche all’estero, dove i recruiter hanno valorizzato la formazione duale dei candidati.

Allianz ha dichiarato la disponibilità a condividere le pratiche sviluppate per favorire la replicabilità del modello e ampliare l’impatto sul territorio. L’obiettivo dichiarato è ridurre il mismatch tra competenze scolastiche e fabbisogni del mercato del lavoro. Il progetto resterà soggetto a monitoraggi periodici per valutare scalabilità e impatto nel medio termine, con possibili estensioni a nuovi contesti formativi e territoriali.

Verso un effetto moltiplicatore

I dirigenti aziendali sottolineano che il progetto non ha soltanto formato giovani professionisti, ma ha modificato la cultura organizzativa. Il confronto intergenerazionale ha introdotto nuova energia e innovazione nei team. La disponibilità di Allianz a condividere il modello mira a generare un effetto moltiplicatore a beneficio di un numero crescente di studenti, promuovendo percorsi di orientamento professionale e garantendo competenze certificate spendibili a livello europeo. Sono previsti monitoraggi periodici per valutare la scalabilità e l’impatto nel medio termine, con possibili estensioni a nuovi contesti formativi e territoriali.