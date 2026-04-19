Bando per un’opera pubblica vicino alla Biblioteca Lorenteggio

Il Comune di Milano apre un bando per un'opera d'arte pubblica che sarà collocata accanto alla futura Biblioteca Lorenteggio; il progetto coinvolge la centrale termica di via Odazio

Il Comune di Milano ha annunciato l’apertura di un Concorso artistico destinato a selezionare un progetto di arte pubblica da realizzare nelle vicinanze della futura Biblioteca Lorenteggio. L’iniziativa, resa nota con la pubblicazione del bando il 17/04/2026, si inserisce in una più ampia strategia comunale di riqualificazione culturale della zona ovest della città e intende valorizzare gli spazi urbani attraverso l’integrazione tra architettura, servizi culturali e linguaggi artistici contemporanei.

La collocazione prevista per l’intervento è la vicina centrale termica di via Odazio, scelta come luogo di dialogo tra la nuova biblioteca e l’ambiente circostante. Con questa operazione l’amministrazione punta a trasformare un elemento infrastrutturale in un contenitore di significati, favorendo la fruizione pubblica e creando un punto di riferimento visivo e culturale per il quartiere. Il bando apre quindi un’opportunità per artisti, collettivi e progettisti interessati a confrontarsi con il tessuto urbano milanese.

Obiettivi del concorso e valore urbano

L’obiettivo principale del bando è promuovere un’opera che non sia solo decorativa ma che contribuisca a definire l’identità dello spazio pubblico: si cerca un intervento capace di instaurare un dialogo con la Biblioteca Lorenteggio, migliorare la percezione dell’area e stimolare la partecipazione cittadina. Il progetto dovrà considerare aspetti come la sostenibilità, la durabilità e l’accessibilità, integrando elementi progettuali in grado di valorizzare sia la funzione culturale della biblioteca sia le caratteristiche fisiche della centrale termica. In sintesi, l’opera deve essere pensata come un’azione di rigenerazione che rinforzi il rapporto tra cittadini e spazio pubblico.

Spazio e collocazione

La scelta della centrale termica di via Odazio come sito d’intervento nasce dalla volontà di utilizzare un edificio esistente come supporto per un’opera che sia osservabile e accessibile dalla comunità circostante. I progetti dovranno rispettare i vincoli tecnici dell’edificio e le normative locali, proponendo soluzioni che dialoghino con la scala urbana e i percorsi pedonali. È richiesta una particolare attenzione alla contestualizzazione: l’opera dovrà inserirsi senza prevaricare la funzione della biblioteca e dovrà considerare i flussi di frequentazione del quartiere per garantirne la fruizione quotidiana.

Requisiti di partecipazione e modalità operative

Il bando è rivolto a singoli artisti, collettivi e studi che possiedano esperienza in interventi di arte pubblica e realizzazioni su scala urbana. I partecipanti dovranno presentare un progetto preliminare, un piano economico e una scheda tecnica che riporti materiali, criteri esecutivi e indicazioni per la manutenzione. È inoltre previsto un percorso di selezione che valuterà la fattibilità economica, la sicurezza e il rispetto delle normative edilizie. I documenti richiesti e le scadenze sono specificati nel bando pubblicato dal Comune di Milano il 17/04/2026 e devono essere osservati per poter concorrere alla selezione.

Criteri di valutazione

La commissione selezionatrice valuterà i progetti in base a diversi criteri: qualità artistica, coerenza con il contesto, innovazione progettuale, sostenibilità dei materiali e praticabilità esecutiva. Sarà considerata positivamente la capacità dell’opera di coinvolgere la comunità locale e di generare nuove relazioni con lo spazio pubblico. L’aspetto della manutenibilità e il rispetto dei vincoli di sicurezza rappresentano requisiti imprescindibili: un buon progetto dovrà coniugare valore estetico e concretezza realizzativa per assicurare una presenza duratura nel tessuto urbano.

Impatto culturale e prospettive future

Un intervento di questa natura può contribuire a trasformare la percezione del quartiere, creando un punto di incontro tra servizi culturali e cittadinanza. L’opera selezionata sarà parte integrante del contesto della Biblioteca Lorenteggio e potrà fungere da catalizzatore per ulteriori iniziative culturali e formative. Pur senza sostituirsi alle funzioni della biblioteca, l’installazione dovrà favorire nuove esperienze di fruizione dello spazio pubblico e stimolare un interesse diffuso verso progetti di rigenerazione urbana basati sulle arti visive.

Per informazioni pratiche e per scaricare il bando completo si rimanda ai canali ufficiali del Comune di Milano; la pubblicazione iniziale dell’avviso risale al 17/04/2026. Artisti e gruppi interessati sono incoraggiati a leggere attentamente i requisiti e a presentare proposte che mettano al centro la relazione tra opera, biblioteca e comunità locale, contribuendo così a scrivere una nuova pagina dello spazio pubblico nel cuore della zona ovest della città.