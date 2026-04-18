Concorso artistico per un’opera pubblica adiacente alla Biblioteca Lorenteggio

Il Comune di Milano lancia un concorso per scegliere un progetto artistico che dialoghi con la nuova Biblioteca Lorenteggio e lo spazio della centrale termica di via Odazio

Il Comune di Milano ha promosso un Concorso artistico finalizzato alla realizzazione di un’installazione destinata allo spazio esterno della nuova Biblioteca Lorenteggio. L’iniziativa punta a integrare un’opera visibile e fruibile che possa dialogare con l’architettura della biblioteca e con il tessuto urbano circostante, valorizzando una porzione della città spesso trascurata.

L’intervento è pensato per la zona limitrofa alla centrale termica di via Odazio, individuata come luogo funzionale e simbolico per ospitare l’opera.

Si tratta di un’opportunità rivolta a progettisti e artisti che vogliano contribuire alla rigenerazione culturale dell’area ovest di Milano, proponendo soluzioni che tengano conto di aspetti tecnici, ambientali e di relazione con la comunità. Il bando descrive gli obiettivi, i requisiti obbligatori e le modalità di presentazione delle proposte; per informazioni di dettaglio è disponibile la scheda sul portale Prima Milano (articolo pubblicato il 17/04/2026 14:15).

Finalità e ambito dell’intervento

L’obiettivo principale è selezionare un progetto che valorizzi lo spazio pubblico e favorisca la fruizione culturale locale, promuovendo al contempo la inclusione sociale e la partecipazione dei cittadini. L’opera dovrà instaurare un rapporto sinergico con la Biblioteca Lorenteggio, fungendo sia da elemento identificativo sia da catalizzatore di attività culturali. In fase progettuale saranno valutati i criteri di sostenibilità, la durabilità dei materiali e la sicurezza strutturale, oltre alla capacità dell’opera di integrarsi nel contesto urbano senza prevaricare gli spazi pubblici circostanti.

Il sito e le caratteristiche dello spazio

La collocazione indicata è l’area adiacente alla centrale termica di via Odazio, un punto strategico per visibilità e accessibilità. Il bando fornisce planimetrie e vincoli tecnici da rispettare; gli artisti dovranno considerare aspetti logistici come i percorsi pedonali, l’illuminazione e le modalità di manutenzione. È consigliata una progettazione che tenga conto delle condizioni ambientali locali e delle esigenze di sicurezza, prevedendo soluzioni facilmente gestibili nel tempo dal Comune o dai soggetti responsabili.

Requisiti di partecipazione e procedure

Il concorso è aperto ai professionisti dell’arte contemporanea, ai collettivi e ai progettisti interessati a sviluppare un intervento site-specific. La documentazione richiesta include il progetto artistico, il concept descrittivo, il piano di fattibilità tecnica e una stima dei costi. È obbligatorio allegare referenze e materiale grafico che illustrino esperienze pregresse. La procedura di valutazione sarà gestita da una giuria composta da rappresentanti del Comune di Milano, esperti in arte pubblica e membri della comunità locale, con l’obiettivo di garantire trasparenza e competenza.

Termini, premi e fasi successive

I termini di presentazione delle proposte e le modalità operative sono dettagliati nel bando ufficiale, consultabile su Prima Milano. La selezione porterà all’affidamento dell’incarico per la realizzazione dell’opera al progetto vincente, con un contratto che coprirà progettazione esecutiva, produzione e installazione. Le fasi successive prevedono la produzione in cantiere, i collaudi e l’allestimento finale, con azioni calibrate per minimizzare l’impatto sui residenti e sulle attività della zona.

Valutazione dell’impatto e relazione con il quartiere

Oltre agli aspetti estetici e tecnici, la giuria valuterà la capacità del progetto di creare relazioni con la comunità, stimolare partecipazione e contribuire alla rigenerazione urbana. Un’opera ben pensata può incrementare la frequentazione della biblioteca, favorire iniziative culturali e diventare un punto di riferimento per il quartiere. Il Comune auspica interventi che promuovano inclusività e che possano essere fruiti da diverse fasce di utenza, integrando percorsi didattici o attività pubbliche legate alla vita della Biblioteca Lorenteggio.

Per approfondire i dettagli tecnici e le modalità di candidatura è possibile consultare il bando pubblicato sul sito del Comune e gli aggiornamenti sul portale Prima Milano (articolo originale pubblicato il 17/04/2026 14:15). L’iniziativa rappresenta un’occasione per trasformare uno spazio urbano in un punto di incontro culturale grazie all’arte contemporanea e alla collaborazione tra istituzioni, artisti e cittadini.