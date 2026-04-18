Concorso artistico per la ciminiera vicino alla Biblioteca Lorenteggio a Milano

Il Comune di Milano lancia un concorso per trasformare la ciminiera vicino alla nuova Biblioteca Lorenteggio in un'opera d'arte pubblica, con un premio di 70mila euro e l'obiettivo di favorire la rigenerazione culturale del territorio

Milano ha avviato una nuova iniziativa che intreccia cultura, architettura e spazio pubblico: è stato pubblicato un concorso artistico per realizzare un’opera che sarà collocata sulla ciminiera di una centrale termica accanto alla Biblioteca Lorenteggio. L’intervento non è solo un abbellimento estetico, ma una scelta strategica per rendere visibile la presenza culturale in una zona dove il mercato rionale, la nuova metropolitana e le infrastrutture pubbliche stanno ridefinendo il tessuto urbano.

Il bando mira a selezionare un progetto capace di dialogare con il quartiere e con la funzione sociale della biblioteca: si cerca un’opera che sappia trasformare un elemento tecnico in un segno riconoscibile, favorendo la partecipazione cittadina. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, rientra in un quadro più ampio di investimenti che includono anche altri grandi cantieri bibliotecari in città.

Il concorso e il sito dell’intervento

Il punto di partenza è la scelta dell’ubicazione: la ciminiera della centrale termica in via Odazio diventerà la piattaforma dell’opera, un nodo visivo vicino alla nuova biblioteca. Il progetto intende valorizzare l’infrastruttura tecnica proponendola come una slitta per l’arte pubblica, capace di orientare lo sguardo e di creare un riferimento per gli abitanti. L’obiettivo è conciliare funzionalità e immaginario, restituendo alla comunità un elemento che sia al tempo stesso segnale identitario e punto di incontro.

Impegni tecnici e tempi di realizzazione

Secondo il bando, il lavoro selezionato dovrà essere eseguito rapidamente, con l’intenzione di completarlo in tempo per l’apertura della biblioteca. È prevista una somma di 70mila euro come premio e finanziamento per l’artista vincitore, che dovrà tenere conto delle condizioni strutturali della ciminiera e delle normative di sicurezza. L’amministrazione sottolinea l’importanza di un processo che bilanci qualità artistica e sostenibilità tecnica, affinché l’opera resista alle sollecitazioni ambientali e mantenga valore nel tempo.

La Biblioteca Lorenteggio come volano di rigenerazione

La nuova Biblioteca Lorenteggio è pensata non solo come deposito di libri ma come centro culturale di quartiere: spazi per laboratori, iniziative pubbliche e servizi innovativi mirati all’inclusione. Collocata in una zona servita dalla nuova linea metropolitana, la struttura è destinata a diventare un presìdio culturale che dialoga con le esigenze locali. In questo contesto l’opera sulla ciminiera viene letta come strumento di rigenerazione urbana, capace di attivare relazioni e senso di appartenenza tra residenti.

Connessioni con la rete bibliotecaria cittadina

La realizzazione di questa biblioteca si inserisce in una più ampia strategia municipale che ha portato all’ampliamento delle superfici dedicate al servizio bibliotecario. Progetti come la BEIC e la Biblioteca Lorenteggio sono esempi di come gli investimenti pubblici possano creare poli culturali di riferimento: non semplici contenitori, ma luoghi di aggregazione, studio e innovazione. L’opera d’arte esterna contribuisce a rendere evidente questa trasformazione agli occhi di chi attraversa il quartiere.

Finalità culturali e partecipazione

Dietro il concorso c’è la volontà di fare dell’arte pubblica un mezzo per coinvolgere la cittadinanza: attraverso un intervento visibile si cerca di stimolare la curiosità e di generare occasioni di incontro. L’amministrazione vede in questo progetto una possibilità per attivare percorsi partecipativi e per offrire al territorio un simbolo riconoscibile che rifletta le aspirazioni locali. L’opera, una volta collocata, dovrà contribuire a rinsaldare il rapporto tra spazio pubblico e comunità.

Impatto a breve e medio termine

Nel breve periodo l’installazione fornirà un elemento attrattivo in vista dell’apertura della biblioteca; nel medio termine l’aspirazione è che diventi un riferimento stabile, in grado di accompagnare le attività culturali del quartiere. L’intervento sulla ciminiera è dunque pensato come parte integrata di un progetto più ampio di rigenerazione, che mette insieme architettura, cultura e servizi per restituire centralità a un’area in trasformazione.