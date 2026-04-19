Camminata a Trezzano: percorsi da 3 a 15 km e informazioni pratiche

Scopri percorsi, costi e modalità per partecipare alla camminata Trezzano in corsa del 26-04-2026

La tredicesima edizione di Trezzano in corsa propone una giornata dedicata al movimento all’aria aperta, aperta a tutti i livelli di preparazione. Si tratta di una camminata a passo libero, pensata per chi desidera trascorrere qualche ora in movimento senza la competizione agonistica, con un’attenzione particolare alle famiglie e alle persone con esigenze di accessibilità.

L’appuntamento è fissato per il 26-04-2026 e la partenza è prevista presso il Circolo QTR1 in Via Flavio Gioia, a Trezzano sul Naviglio. Sono proposti più itinerari tra cui scegliere: 3 km (adatto a tutti, anche a passeggini e carrozzine), oltre a percorsi da 6 km, 9 km e 15 km. L’evento prevede ingresso a pagamento a sostegno dell’iniziativa.

Dettagli dell’evento

La manifestazione è una camminata non competitiva, ovvero un’attività che privilegia il piacere della partecipazione collettiva e la promozione del benessere fisico. I percorsi sono segnalati e organizzati in modo da garantire sicurezza e fruibilità: il tracciato da 3 km è studiato per essere completamente accessibile e permette a chi partecipa con bambini o con ausili per la mobilità di prendere parte senza difficoltà.

Percorsi e accessibilità

Ogni percorso è pensato per offrire un’esperienza diversa: il breve da 3 km è indicato come percorso accessibile per famiglie e persone con passeggini, mentre i tracciati da 6, 9 e 15 km coprono distanze più impegnative per chi cerca maggiore allenamento. Gli organizzatori forniscono indicazioni chiare sul percorso e punti di riferimento, rendendo la partecipazione semplice anche per chi arriva per la prima volta.

Iscrizioni e contributi

La partecipazione richiede il pagamento di un contributo. Sono previste due modalità tariffarie distinte in base alla scelta di un eventuale dono a sostegno dell’evento: senza dono i costi sono di 3,00 euro per i soci FIASP e di 4,00 euro per i non soci FIASP; con dono i contributi salgono a 7,00 euro per i soci FIASP e a 8,00 euro per i non soci FIASP. Queste quote servono a coprire le spese organizzative e a sostenere l’evento sul territorio.

Modalità di partecipazione

Per iscriversi è possibile consultare la pagina ufficiale dell’evento sul sito del comune di Trezzano sul Naviglio: http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it/Vivere-il-comune/Eventi/13-edizione-Trezzano-in-corsa. All’atto dell’iscrizione verranno fornite le indicazioni pratiche relative alla partenza, eventuali servizi disponibili sul luogo e le norme di sicurezza da rispettare durante la camminata.

Informazioni logistiche e contatti

Il ritrovo è al Circolo QTR1 in Via Flavio Gioia, Trezzano sul Naviglio; per orientarsi è possibile consultare la mappa disponibile online. Essendo previsto l’ingresso a pagamento, è consigliabile verificare orari e modalità di pagamento prima dell’arrivo per evitare code. Gli organizzatori comunicano eventuali aggiornamenti tramite i canali istituzionali del comune e tramite i servizi di comunicazione dell’evento.

Commenti, privacy e segnalazioni

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