Intersezioni 2026: I cecchini del weekend e l’inchiesta sui safari umani a Sarajevo

Partecipa alla presentazione di I cecchini del weekend per approfondire un'inchiesta su Sarajevo e confrontarti con esperti sulla pace e i diritti

La terza edizione della rassegna Intersezioni propone uno spazio pubblico di confronto dedicato ai grandi temi della convivenza civile: pace, solidarietà, parità, diritto, politica e libertà. Questo ciclo di eventi nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo punti di vista differenti, creando occasioni in cui la ricerca giornalistica e le esperienze associative si incontrano per offrire strumenti di comprensione delle trasformazioni contemporanee.

Al centro del terzo appuntamento si trova la presentazione del volume I cecchini del weekend di Ezio Gavazzeni, un’inchiesta che ricostruisce i cosiddetti safari umani a Sarajevo. Il formato della rassegna privilegia la pluralità delle voci: accanto all’autore si confrontano esperti, testimoni e realtà associative, con l’intento di leggere le contraddizioni dei conflitti e il ruolo della giustizia internazionale.

Il libro e l’approccio dell’autore

I cecchini del weekend è presentato come un reportage che intreccia documentazione, testimonianze dirette e riflessioni sui meccanismi della violenza in tempo di guerra. Gavazzeni propone una narrazione che non si limita a descrivere gli eventi, ma prova a spiegare le dinamiche sociali e politiche che trasformano la guerra in spettacolo della crudeltà. Nel corso della serata l’autore racconterà il percorso d’inchiesta, le fonti utilizzate e le difficoltà incontrate nel ricostruire episodi spesso coperti dal silenzio e dalla propaganda.

Temi chiave e metodo

Al cuore del libro ci sono concetti come responsabilità, memoria e giustizia internazionale. L’indagine affronta le aree di conflitto mostrando come movimenti politici, abusi di potere e violazioni dei diritti umani si intersechino. Il metodo di ricerca combinato con testimonianze dirette permette di offrire un quadro critico che facilita la comprensione delle conseguenze pratiche delle scelte politiche e militari.

Dettagli dell’evento e informazioni pratiche

L’incontro avrà luogo al Centro Verdi, in Via XXV Aprile a Segrate (MI), il giorno 28-04-2026 alle 18:30. La partecipazione è gratuita e ad ingresso libero; per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina ufficiale del Comune all’indirizzo http://www.comune.segrate.mi.it/vivere-il-comune/eventi/dettaglio/Intersezioni-2026-Presentazione-del-libro-I-cecchini-del-weekend-con-lautore-Ezio-Gavazzeni/. L’appuntamento è pensato per un pubblico ampio, dagli studenti ai cittadini interessati alle questioni internazionali, e prevede un momento di dibattito aperto dopo la presentazione.

Accessibilità e organizzazione

L’organizzazione evidenzia la volontà di creare un’occasione di confronto inclusiva: l’evento è accessibile senza costi e mira a favorire la partecipazione delle associazioni locali e delle comunità interessate. È consigliato arrivare con qualche minuto di anticipo per trovare posto e consultare la mappa del luogo sul sito comunale. Durante l’incontro saranno favoriti interventi e domande del pubblico per ampliare il dialogo.

Il ciclo Intersezioni e la conclusione dedicata alla Palestina

La presentazione del libro rappresenta il terzo degli quattro appuntamenti del ciclo Intersezioni. La rassegna si chiuderà con un incontro specificamente dedicato alla Palestina, che vedrà la partecipazione di associazioni umanitarie operative nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, oltre a rappresentanti della comunità palestinese in Italia. Questo finale punta a mettere a confronto le prospettive umanitarie con analisi politiche e testimonianze sul campo, offrendo una chiusura corale e approfondita al programma.

Perché partecipare

Prendere parte alla presentazione significa confrontarsi con un lavoro d’inchiesta che solleva domande importanti sul rapporto tra informazione, memoria e responsabilità collettiva. La rassegna Intersezioni propone un approccio che valorizza il dialogo e l’analisi critica: partecipare offre l’opportunità di ascoltare esperti, porre domande e mettere a fuoco temi spesso relegati ai margini del dibattito pubblico. In un momento in cui le trasformazioni geopolitiche influiscono sulle comunità locali, iniziative di questo tipo favoriscono la costruzione di una cittadinanza più informata e consapevole.

L’appuntamento è stato segnalato dalla redazione di Appuntamenti metropolitani il 08-04-2026 alle 12:21:16. Per informazioni pratiche e aggiornamenti si rimanda alla pagina del Comune di Segrate indicata sopra; l’invito è rivolto a chi cerca un confronto documentato e a chi intende sostenere spazi di dibattito pubblico su pace, diritti e giustizia.