ZeroFestival Legnano: incontri con gli autori e contest musicale per i giovani

ZeroFestival porta al Parco della Biblioteca centrale di Legnano incontri con autori, dialoghi su temi attuali e uno Zero Song Contest rivolto ai giovani tra i 15 e i 20 anni

Dal 4 al 9 maggio 2026 il Parco della Biblioteca centrale di via Cavour a Legnano ospita la quinta edizione di ZeroFestival, il festival dedicato ai libri per ragazzi. L’iniziativa prevede una serie di incontri mattutini con gli autori riservati alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: sono attesi circa 800 studenti.

Ideato e curato da Selene Buia, il progetto punta a coniugare formazione, socialità e partecipazione civica, promuovendo la fruizione degli spazi culturali cittadini e consolidando i legami tra biblioteca, scuole e giovani.

La manifestazione offre ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi direttamente con chi scrive, discutere i temi emersi nelle letture scolastiche o personali e avviare dialoghi con i referenti dell’associazione Libera. Questo approccio valorizza il ruolo del libro come strumento di conoscenza e il festival come laboratorio di cittadinanza attiva, dove la scuola e gli spazi pubblici lavorano insieme per stimolare curiosità e responsabilità. Ogni mattina gli incontri sono programmati alle 10, per garantire un ritmo partecipato e concentrato rivolto al pubblico studentesco.

Programma degli incontri con gli autori

Il calendario prevede appuntamenti quotidiani che mettono al centro titoli scelti per affrontare temi diversi. Lunedì 4 maggio si parte con Il mare ci aspettava di Antonio Ferrara, martedì 5 maggio è la volta di Io non ho padroni di Roberto Morgese, mentre mercoledì 6 maggio gli studenti incontrano Sara Magnoli autrice de Il cuore in guerra. Giovedì 7 maggio spazio a Laura Bonalumi con A luce spenta e venerdì 8 maggio chiusura degli incontri con Irene Spini e Annalisa Strada, autrici di Ci sono anch’io. Ogni sessione è pensata come un momento di ascolto e dibattito, con domande degli studenti e interventi mirati a esplorare contenuti, stile e percorsi di scrittura.

Obiettivi formativi e riflessioni

Gli incontri non si limitano alla presentazione dei libri: sono progettati per favorire il pensiero critico e la discussione collettiva. Partecipare a questi momenti significa avvicinare i giovani a pratiche culturali attive e ai concetti di inclusione, memoria e responsabilità civile, spesso presenti nei testi trattati. La collaborazione con Libera arricchisce il confronto, inserendo nelle conversazioni prospettive legate all’impegno sociale e alla prevenzione delle mafie, temi utili per costruire una cittadinanza consapevole.

Zero Song Contest e evento finale

Sabato 9 maggio, dalle 16:00 alle 18:00, il festival si conclude con una diretta radio in collaborazione con openspace.radio, che unirà interviste e un contest musicale dedicato ai giovani tra i 15 e i 20 anni. I partecipanti possono esibirsi con brani originali o cover, da soli o in gruppo: la votazione avverrà tramite giuria popolare presente in loco e decreterà il vincitore. Il premio consiste nella possibilità di esibirsi sul palco di BiblioNote 2026, la rassegna estiva della Biblioteca che funge da vetrina per artisti e musicisti del territorio.

Formati e regole del contest

Il contest è pensato per valorizzare la creatività giovanile in modo accessibile: l’esibizione può essere acustica o amplificata, con brani inediti o reinterpretazioni personali. La selezione avviene durante l’evento attraverso il voto del pubblico presente, favorendo un clima di partecipazione e condivisione. La diretta radio permetterà inoltre di amplificare le interviste e i messaggi dei protagonisti, mettendo in relazione la scena culturale locale con le iniziative della biblioteca.

Partecipazione, iscrizioni e opportunità

La partecipazione agli incontri è gratuita e riservata alle classi coinvolte; per il contest musicale è prevista la prenotazione via email all’indirizzo biblioteca.legnano@csbno.net. In alcune edizioni sono state organizzate anche attività di supporto operativo per la diretta radio: chi desidera contribuire alla produzione (ruoli come regia, speaker o autori) può aderire alle convocazioni previste dall’organizzazione. L’iniziativa si rivolge sia agli studenti interessati alla lettura che ai giovani musicisti desiderosi di mettersi in gioco, offrendo esperienze formative concrete e visibilità sul territorio.

ZeroFestival conferma così la vocazione a essere uno spazio in cui cultura e gioventù si incontrano: attraverso incontri con autori, momenti di confronto con associazioni come Libera e proposte musicali, la Biblioteca centrale di Legnano conferma il suo ruolo di catalizzatore culturale per la comunità e per le nuove generazioni.